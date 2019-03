Rekka poikittain Kuutostielle vievässä Mattilan rampissa — Liikkenne on poikki Kouvolaan päin toistaiseksi

Rekka-autoa hinataan penkasta Lappeenrannassa Ihalaisessa Kuutostielle vielässä Mattilan rampissa.

Kouvolan suuntaan vievä kaista on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Poliisi on paikalla selvittämässä tilannetta.

Tilanne sai alkunsa, kun rekka ajautui poikittain tielle Ihalaisessa Kuutostielle vievässä Mattilan rampissa Lappeenrannassa varhain torstaiaamuna.

Kouvolan suuntaan matkalla ollut venäläinen rekka luisui poikittain ajoradalle ja penkkaan todennäköisesti liukkaan tien takia. Tilanteessa ei vahingoittunut kukaan, mutta liikenteen tapaus katkaisi kyseisen kaistan osalta. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai asiasta ilmoituksen noin kello puoli seitsemältä.

Päivitetty tietoja rekan nostamisesta kello 8:06.