Lappeenrantalainen viisikymppinen mies sai tuomion tapahtumasarjassa, jossa kaksi alaikäistä poikaa otti hänen pyöränsä, ja mies otti poikien puhelimet haltuunsa. Mies oli myös läpsäissyt toista poikaa, sekä syytteen mukaan oli lisäksi uhkaillut väkivallalla.

Mies oli myöhemmin palauttanut 14-vuotiaiden poikien puhelimet R-kioskille, mutta ilman sim-kortteja.

Teot tapahtuivat Lappeenrannassa heinäkuussa 2020. Syyttäjä vaati Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa tuomiota ryöstöstä, mutta käräjäoikeuden mielestä kyse oli puhelinten osalta kahdesta varkaudesta, sekä lisäksi laittomasta uhkauksesta ja pahoinpitelystä.

Mies ei halunnut tulla kuulluksi oikeudessa. Poikien videoiduissa kuulusteluissa nämä kertoivat seikkaperäisesti ja yhdenmukaisesti, kuinka mies oli jahdannut heitä saadakseen pyöränsä takaisin sekä uhkaillut.

Käräjäoikeus toteaa erikseen, että syytetyllä ei ole ollut laillista oikeutta ottaa poikien omaisuutta haltuunsa saadakseen omaa, poikien hallussa ollutta omaisuutta takaisin itselleen.

Oikeus katsoi, että syytetyn tapahtumakokonaisuudessa käyttämä väkivalta on ollut vähäistä ja hänen aiheettomasti pojilta mukaansa ottama omaisuus on myös ollut vähäistä. Tämä omaisuus eli puhelimet on myös varsin pian palautunut vahingoittumattomana syytetyn vapaaehtoisen toiminnan perusteella.

Lisäksi tapahtuminen taustalla oli se, että pojilla on ollut syytetyn polkupyörä luvattomasti käytössään. Vaikka miehen menettely on kohdistunut alaikäisiin nuoriin ja tekokonaisuus on ollut pitkäkestoinen, oikeus ei pitänyt tapausta ryöstönä, muun muassa väkivallan vähäisyyden takia.

Mies tuomittiin 60 päiväsakkoon, mikä hänen tuloillaan tekee 360 euroa. Tuomio on lainvoimainen.