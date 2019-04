Lemin kunnan talous romahti 2,2 miljoonaa euroa pakkaselle — Eksoten tasauslaskut rapauttivat talouden — Valopilkkuna on maltillinen velan määrä

Viime vuoden vuosikate on 1,1 miljoonaa euroa miinuksella ja tilinpäätös 1,77 miljoonaa negatiivinen. Alijäämää syntyi jo toissa vuonna. Alijäämät on katettava vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lemi on ajautunut talouden kriisikunnaksi. Lemille on kertynyt peräti 2,2 miljoonan euroa alijäämää. Kunta teki viime vuodelta tilinpäätöksen, joka on 1,77 miljoonan euroa alijäämäinen. Lisäksi alijäämää kertyi jo toissa vuonna vajaat puoli miljoonaa euroa.

Viime vuoden tilinpäätöksessä vuosikate on 1,1 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä osoittaa kunnan talouden olevan kriisissä. Kunta söi enemmän kuin tienasi. Kun summaan lisätään poistot, saadaan 1,77 miljoonan euron alijäämä.

— Ongelmana on, että rahat eivät riitä riitä käyttömenoihin, Lemin vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä sanoo.

Eksoten tasauslaskut tiedetty jo jonkin aikaa

Talousromahdukseen ovat syynä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä Eksotelta tulleet lisälaskut.

Eksotelta tuli 1,95 miljoonan euron tasauslasku vuosilta 2016—2018. Laskusta katettiin toissa vuonna 750 000 ja loput viime vuonna. Lisäksi tehtiin pakollinen, lähes 214 000 euron varaus osuudesta Eksoten alijäämään.

Tilanne ei Mäkelän mukaan tullut yllätyksenä. Kunnan talouden on tiedetty heikkenevän tasauslaskun takia.

Myönteisimpänä asiana Mäkelä mainitsee sen, että velan määrä on maltillinen. Lemillä oli vuodenvaihteessa velkaa 5,477 miljoonaa euroa. Lainakanta oli 1 800 euroa asukasta kohti.

Kunta on myös onnistunut kaavoituksessa ja tonttien myymisessä. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on ajoittain jopa ruuhkaa.

Talous kuntoon vetovoimaa heikentämättä

Lemi joutuu kattamaan syntyneen alijäämän vuoden 2022 loppuun mennessä. Sopeuttamistoimien suunnittelu alkaa kuun puolivälissä, ja niille on aikaa kolme vuotta. Kuntaan on jo nimetty talouden sopeuttamis- ja ohjausryhmä.

Mäkelä pitää tärkeänä saada aikaan sellaisia toimia, jotka osoittavat, että talous oikenee ja on mahdollista oikaista lähitulevaisuudessa. Samalla toimet eivät saa heikentää Lemin vetovoimaa. Menoja ei voi karsia juustohöylällä, vaan on saatava pysyviä vaikutuksia.

— Tuloja on kasvatettava, menoja pienennettävä, investointeja hillittävä ja kiinteistöjä on myytävä. Veroja ei kuitenkaan voida korottaa määrättömästi. Tonttikauppaa ja väestökehitystä ei pidä vaarantaa.

Mäkelä odottaa vinkkejä säästötoimiin myös Länsi-Saimaan kuntien yhteistyöselvityksestä, kun se valmistuu.

Kunnanhallitus käsittelee viime vuoden tilinpäätöstä maanantaina.