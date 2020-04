Pyöräliike Varustamon yrittäjä Joni Niemi valittiin Etelä-Karjalan nuoreksi yrittäjäksi – "Ehkä se hulluus kannatti"

Etelä-Karjalan yrittäjät on valinnut vuoden nuoreksi yrittäjäksi Joni Niemen. Niemi pyörittää pyöräliike Varustamoa Lappeenrannan Rakuunamäellä.

Etelä-Karjalan yrittäjien palkintolautakunta kehuu Niemeä siitä, että hän on löytänyt ja rakentanut erittäin kilpaillulla alalla oman markkinasegmentin.

– Pyöräliike Varustamo on luonut tyhjästä pyöräilyn erikoisliikkeen haastavaan markkinatilanteeseen. Myyntiartikkeleina ovat alan parhaat brändit, laadukas huolto ja palvelu, bike fitting sekä nopeus ja paikallisuus, perusteluissa sanotaan.

Pyörähuollossa on täyttä

Joni Niemi sanoo, että valinta nuoreksi yrittäjäksi tuntuu hyvältä. Hän pitää omana vahvuutenaan hulluutta.

– Jos ajatellaan meidän toimialaa, kyllähän tässä on tietoiseksi otettu isoa riskiäkin. On lähdetty tekemään suht konservatiiviselle alueelle erikoisliikettä. Nyt on neljäs vuosi lähdössä käyntiin, ehkä se hulluus kannatti.

Niemen mukaan näin koronavirusaikana kaupaksi käyvät lasten- ja kaupunkipyörät. Myös pyörähuollossa on täyttä.

– Harrastepyörien kysyntä on ollut aika laimeata.

Niemen yritys on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa vuosittain. Viime vuonna pyöräliike Varustamon liikevaihto oli noin 850 000 euroa. Yritys työllistää Niemen lisäksi yhden vakituisen työntekijän sekä pari kolme kausi- ja osa-aikaista työntekijää.

Niemi kertoi Etelä-Saimaan haastattelussa helmikuun lopussa pyöräliikkeen muutosta kauppakeskus Armadasta Rakuunamäelle ja kehui sitä, että liikkeen ulko-ovelta pääsee testaamaan polkupyöriä.

Valtakunnallinen voittaja valitaan lokakuussa

Yksityisyrittäjäin Säätiö palkitsee alueellisen voittajan 1 500 euron palkinnolla. Lisäksi Etelä-Karjalan Osuuspankki palkitsee voittajan palvelupaketillaan.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Tommi Matikainen ja Sanna Lötjönen Etelä-Karjalan Yrittäjistä sekä Mikko Ojapelto Business Millista ja Antti Oravuo Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä.

Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on alle 35-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä paljastetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä lokakuussa Jyväskylässä.