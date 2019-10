Kevytyrittäjäksi ryhtynyt virolaistaustainen Marita Sihvo: — ”Maahanmuuttajana työllistyminen on todella vaikeaa. Ja kun olet vielä yli 50-vuotias nainen, se on lähes mahdotonta”

Neljä lappeenrantalaista maahanmuuttajanaista vuokrasi yhteiset tilat kokeillakseen omia bisnesideoitaan. Saman katon alla on hyvinvointialan osaajia ja kauppatieteiden tohtori.

Kosmetologi Aracely Arminen on pistänyt kolmannen kerran oman yrityksen pystyyn Lappeenrantaan.

— Eikös Suomessa ole sellainen sanontakin, että kolmas kerta toden sanoo, Arminen sanoo hymyillen.

El Salvadorista 14 vuotta sitten Suomeen muuttaneella Armisella on tällä kertaa tukenaan kolme muuta maahanmuuttajanaista. He ovat vuokranneet porukalla tilat Lappeenrannan keskustasta ja harkitsevat perustavansa osuuskunnan, jolle olisi jo nimikin valmiina: Saimaan moniosaajat.

— Tuntuu paljon helpommalta, kun on toisia ihmisiä ympärillä samassa tilanteessa, Arminen sanoo.

Yhteisissä tiloissa toimivat hänen lisäkseen hieroja Marita Sihvo ja luontaisterapeutti Daniele Holopainen. Aivan toisella alalla on kauppatieteiden tohtori Daniela Grudinschi, jolla on valmiudet muun muassa konsultointiin ja tulkkaukseen.

Mika Strandén El Salvadorista 14 vuotta sitten Suomeen muuttanut Aracely Arminen vuokrasi kolmen muun maahanmuuttajanaisen kanssa yhteiset tilat, joissa jokainen kokeilee siipiään yrittäjänä. Kosmetologihoidot ovat Armisen alaa.

Me-talosta löytyi hengenheimolaisia ja käytännön apua

Kumppanukset tutustuivat toimintakeskus Me-talossa Lappeenrannassa. Siellä useampikin maahanmuuttajanainen oli kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta lopulta vain neljä uskalsi ottaa ratkaisevan askeleen.

Me-talosta he saivat apua muun muassa tilojen hankinnassa. Porukka asettui Valtakadun ja Sammonkadun kulmassa olevan rakennuksen toiseen kerrokseen heinäkuussa.

— Vuokra on edullinen, eikä tämä olisi muuten onnistunutkaan, sanoo Grudinschi.

Kaikki päätyivät yrittäjiksi, kun toinen vaihtoehto olisi ollut työttömyys. He kokeilevat bisnesideoitaan kevytyrittäjinä, jolloin heillä on yhä mahdollisuus työttömyysetuuksiin. TE-toimisto määrittelee neljän kuukauden toiminnan jälkeen, onko yrittäminen pää- vai sivutoimista.

Mika Strandén Marita Sihvo on valmis tekemään mitä vain, mitä osaa. Vaikka pesemään ikkunoita.

”Olemme avoimia kaikenlaiselle työlle, mitä osaamme”

Yrittäjyyden alkutaival on ollut takkuinen.

— Joskus ei ole ollut asiakasta kahteen viikkoon, huokaa Aracely Arminen.

Armisen varauskalanteriin on alkanut tulla pikkuhiljaa merkintöjä, ja hän on iki-iloinen jokaisesta asiakkaasta. Grudinschilla ja Sihvolla on hiljaisempaa.

— Ei ole ollut vielä asiakkaita, Grudinschi murehtii.

Vaikka bisnes ei ole alkanut oikein rullata, työpaikalla ja siellä kohdattavilla ihmisillä on merkitys naisten hyvinvoinnille.

— Saisin saman rahan, jos istuisin kotona, mutta olen paljon virkeämpi, kun saan lähteä työpaikalle, Sihvo sanoo.

Naiset miettivät päänsä puhki, miten saisivat hommat rullaamaan.

— Olemme avoimia kaikenlaiselle työlle, mitä osaamme. Voin pestä vaikka ikkunoita, sanoo Sihvo.

Arminen opiskelee parhaillaan hierojaksi, ja hänellä on kokemusta espanjan keskustelukurssien vetämisestä.

Muut tarjoavat tulkkauspalveluja: Romaniasta maahan muuttanut Grudinschi tulkaa romaniaa, moldovaa ja englantia, virolaistaustainen Sihvo eestiä ja venäjää ja Holopainen armeniaa sekä venäjää.

— Kun minulla ei ole aiempaa yrittäjäkokemusta, en ole riittävän rohkea. Minun pitäisi osata markkinoida itseäni ja osaamistani, Grudinschi pohtii.

Kielitaidon puute on monta kertaa esteenä maahanmuuttajan työllistymiselle. Nämä suomea pulputtavat naiset eivät koe, että se olisi este.

Arminen kertoo saaneensa joskus ennen yrittäjyyttään hoitoalalta niin huonon palkkatarjouksen, ettei ole ottanut työtä sen vuoksi vastaan.

”Ylikoulutetun maahanmuuttajan on erittäin vaikea työllistyä”

Maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa selvästi huonommin kuin valtaväestö, ja maahanmuuttajanaiset työllistyvät miehiä huonommin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan koko väestössä työllisten osuus on ollut 70 prosentin tuntumassa 2000-luvulla, kun ulkomailla syntyneistä työllisiä on ollut alle 60 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan sukupuolen vaikutus työllistymiseen on ulkomaalaistaustaisilla huomattavasti suurempi kuin suomalaistaustaisilla. Ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten miesten työllisyysasteissa on varsin pieni ero. Naisten kohdalla erot ovat sen sijaan suuria, eikä koulutuskaan tasaa eroja.

— Maahanmuuttajana työllistyminen on todella vaikeaa. Ja kun olet vielä yli 50-vuotias nainen, se on lähes mahdotonta, huokaa Sihvo.

Grudinschi on huomannut, että opiskelu ei avaa automaattisesti tietä työmarkkinoille.

— Minulla on kaksi korkeakoulututkintoa ja tohtorin paperit. Ylikoulutetun maahanmuuttajan on erittäin vaikea työllistyä, Grudinschi toteaa.

Vuonna 1997 Suomeen muuttanut Grudinschi väitteli tohtoriksi vuonna 2014 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, jossa hän työskenteli tutkijana ja assistenttina ennen kuin joutui irtisanotuksi yt-kierroksella. Sen jälkeen hänellä on ollut lyhyitä kuukauden tai kahden pätkätöitä. Nyt Grudinschi harkitsee tulkkauksen ammattitutkinnon suorittamista.

Lähteet: Tilastokeskus: Lausunto koskien teemaa Maahanmuuttajanaisten työllisyys ja työttömyys. Palkansaajien tutkimuslaitos: Muuttoajankohta, lähtömaa ja sukupuoli näkyvät maahanmuuttajan työllistymisessä.