Savitaipaleen tuloveroprosentti pysyy ennallaan 21,5:ssä — Kunnanvaltuusto päätti pitää myös ensi vuoden kiinteistöveroprosentit tämänvuotisten suuruisina

Savitaipaleen kunnan ensi vuoden tuloveroveroprosentti on 21,5. Näin päätti maanantai-iltana kokoontunut kunnanvaltuusto yksimielisesti. 21,5 prosenttia oli myös kunnanhallituksen esitys.

Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna 9,6 miljoonaa euroa. Ensi vuoden ennuste on noin 10 miljoonaa euroa.

Tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöverosta ennustetaan kertyvän ensi vuonna kaikkiaan 12,7 miljoonaa euroa.

Kunnan tuloveroprosenttia korotettiin tälle vuodelle 21:stä 21,5:een.

Kunnanvaltuusto päätti pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Ensi vuonna yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 0,50 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on 1,10.