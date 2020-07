Keskikesän viikonloppuina Lappeenrannassa kannattaa edelleen hengata kaupungilla. Kohdalle voi osua taidepläjäys, sillä koronaviruksen hiljentämää kesää piristämään tarkoitetut pop up -esitykset jatkuvat heinäkuun loppuun asti.

Esitysten tarkkaa aikaa ja paikkaa ei kerrota etukäteen. Yleisö muodostuu niistä onnekkaista, jotka osuvat paikalle. Poimimme maistiaisia tarjonnasta:

Anu Kiljunen Elisa Kallio (vas) ja Sara Heino esiintyvät Lappeenrannan keskustassa pop up -viikonloppuina nimellä Red Foxes. Kallio ojaa tankotanssia Lappeenrannassa Art Fit -studiolla. Sara Heino treenasi pitkään Imatralla, ja tekee nyt myös ohjauskeikkaa.

Tankotanssia, Red Foxes eli Elisa Kallio ja Sara Heino:

"Puhutaan tankotanssista tai tankoakrobatiasta. Tankotanssi on se tutumpi termi lajille, vaikka tässä akrobaattisia elementtejä onkin.

Itse olen fysioterapeutti, nyt opintovapaalla, ja ohjaan lisäksi tankotanssia. Viime vuonna sijoituin ekalle sijalle IPSF-lajiliiton kisassa Artistic Pole senior semiprofessional -sarjassa. Artistic Pole on taiteellisempi suuntaus tankotanssista ja painottaa enemmän tulkintaa kuin sporttipuoli, jossa arvioidaan enemmän temppuja.

Olen aiemminkin esiintynyt Lappeenrannassa ja Kouvolassa esimerkiksi kauppakeskuksissa. Käyn myös tilauksesta keikoilla häissä ja synttäreillä, ja mihin milloinkin pyydetään.

Saran kanssa olemme molemmat treenanneet pitkään lajia. Se on vienyt mennessään. Laji vaatii paljon harjoitusta, mutta kun vauhtiin pääsee, kehittyminen näkyy. Aina on uutta opittavaa, mikä motivoi jatkamaan. Lajiosaamisen lisäksi vaaditaan musiikin tulkintaa ja sitä, että osaa tuoda esille omat vahvuutensa. Yhdellä se voi olla voima, toisella notkeus ja jollakin karisma. Tankotanssissa ei tarvitse olla langanlaiha tai pieni. Laji sopii kaikenkokoisille ja -näköisille. Vähissä vaatteissa ollaan siksi, että tanko vaatii kitkaa.

Anu Kiljunen Tankotanssi sopii niin naisille kuin miehille, lapsille kuin aikuisille, sekä lisäksi kaikenkokoisille ja -ikäisille. Laji vaatii paljon treeniä, mutta myös edistymisen huomaa, sanoo Elisa Kallio (vas.). Kallion ja Sara Heinon (oik.) lisäksi ryhmässä oli kolmaskin jäsen, mutta loukkaantuminen - muualla kuin tankosalilla - esti tämän osallistumisen.

Anna-Maija Heinonen Sara Heino on treenannut tankotanssia pitkään ja toiminut myös ohjaajana, mutta pop up on hänelle ensimmäinen julkinen esiintymnen.

Pop upissa meillä kummallakin on oma esitys ja omat koreografiat, Saralla iloinen ja kesäinen, itselläni enemmän tanssillista. Käytämme siirreltävää esiintymislavaa ja tankoa, mutta toivottavasti saamme katoksellisen tilan. Sateella tankotanssi ei onnistu, ja jos on kova helle, hiki voi aiheuttaa vaaraa.

Pop upia varten olemme treenanneet enemmän ulkona kuin normaalisti, jotta näemme, miten kuumuus tai kylmyys vaikuttavat suoritukseen. Koreografia on mietittävä niin, että se jakaa kuormitusta eri ruumiinosiin.

Esiintymisissä ole sellaisia paineita kuin lajin tuntevan tuomarin edessä. On mielenkiintoista nähdä, mistä yleisö syttyy. Liikkeet, jotka itselle ovat vaativia, eivät aina uppoa yleisöön. Joku yksinkertainen liike voi olla näyttävämpi.

Tankotanssia harrastavat paljon myös lapset. Enää sitä ei yhdistetä vanhan ajan strippaamiseen. Vanhoilta setämiehiltä voi tulla vielä kommenttia, mutta hyvin vähän enää." (Elisa Kallio)

Juha Tervo Laura Kaljunen on valmistunut klassiseksi tanssijaksi, mutta tanssii mielellään myös nykytanssia.

Balettitanssija Laura Kaljunen:

"Olen kotoisin Lappeenrannasta, tanssinut täällä tanssiopistolla, ja perhe asuu täällä. Valmistuin kaksi vuotta sitten Tukholman kuninkaallisesta balettikoulusta. Sen jälkeen tanssin vuoden Portugalissa Kayzer Balletissa, sitten muutin Helsinkiin ja toimin nyt freelancerina.

Portugalin jälkeen olin mukana Helsingin tanssiteatterissa. Pian aloitan Attitude Dance Companyssa, jonka esitykset alkavat tammikuussa. Koronan takia esiintymisiä ei ole paljon ollut, joten ajattelin, että tämä on kiva esiintymismuoto ja kiva tulla esiintymään kotikaupunkiin.

Portugalissa tanssittiin joissain puistoissa, mutta tämä on eka pop up, jossa olen mukana. Olen valmistunut klassiseksi tanssijaksi, mutta tykkään tanssia myös nykytanssia. Tällaiseen tapahtumaan esitys on mietittävä niin, että sen pystyy viemään läpi vaikeissakin olosuhteissa. On tehtävä sellainen koreografia, missä ei hirveästi lattialla möyritä, jos alla on asvaltti.

Raimo Järvelä Ulkoesiintymisissä koreografiat on suunniteltava niin, että maassa möyrimistä ei tule paljon, Laura Kaljunen nauraa.

Raimo Järvelä Kesän ensimmäisessä pop upissa Laura Kaljunen pääsi esiintymään myös satamatorin lavalla, jossa oli mahdollista esittää klassinen numero.

Raimo Järvelä Pop up voi putkahtaa vastaan missä vain. Laura Kaljunen tanssi heinäkuun alussa muun muassa Lappeenrannan kaupungintalon edustalla.

Myös se pitää ottaa huomioon, että esiinnyn kengät jalassa. Pop up -esityksiä varten pitää harjoitella tanssisalin lisäksi pihalla kengät jalassa.

Alkukesän pop up -viikonloppuna esiinnyin neljässä paikassa. Satamatorin lavalla oli kiva tanssia, kun oli paljon porukkaa ja kunnon lava. Siellä oli mahdollista esittää klassinen numero, mutta ei sielläkään jalassa ollut kovakärkisiä tossuja. Onneksi pääsin lavalle, koska klassinen vetoaa ihmisiin, jotka muuten eivät tulisi tanssia katsomaan ja joille nykytanssi on oudompaa.

Jotkut pysähtyvät katsomaan tanssia, toiset vilkuilevat ohi kävellessään. Hauska on seurata, kuinka moni kiinnittää huomiota ja jää katsomaan. Varsinkin satamassa ja torilla lapset saattoivat tulla vanhempien kanssa sanomaan, että olipa kiva esitys. Eniten palautetta tulee juuri lapsilta, he voivat tulla innoissaan kertomaan, että tanssivat myös.

Pop up on hyvä tapa tuoda taiteita ihmisten ulottuville. Molemmat koreografiat, joita esitän, ovat syntyneet koronan aikana. Toinen kuvaa koronan aikaista hämmennystä, toinen vapauden tunnetta rajoitusten purkamisen jälkeen."

Juho Lönnblad Saaga Pola (vas) ja Veera Lönnblad ovat soittaneet ja esiintyneet yhdessä pikkulapsesta asti. Ulkona esiintyessä pikkulapset kiinnittävät huomion suureen selloon. Saaga Pola myöntää, että se on aika työläs siirreltävä.

Duo Veera ja Saaga eli Veera Lönnblad (viulu) ja Saaga Pola (sello)

"Aloin soittaa selloa 5-vuotiaana. Kun Veera alkoi soittaa viulua äidin (Marjukka Pola) oppilaana musiikkiopistossa, alettiin soittaa yhdessä. Olemme serkuksia, ja on kiva soittaa yhdessä. Minä olen nyt 13-vuotias, Veera 14.

En muista ensimmäistä omaa esiintymistäni, olin silloin niin pieni. Pienenä ja edelleen esiinnyn paljon yksinkin. Kolmisen vuotta ollaan käyty keikoilla, kun on tullut keikkapyyntöjä. Ollaan soitettu yksityistilaisuuksissa, firmojen juhlissa ja lisäksi toreilla eri paikkakunnilla, kuten Savonlinnassa, Sulkavalla ja Juvalla. Kesällä ollaan yleensä vaan menty ja soitettu, mutta keikkoja varten harjoitellaan enemmän.

Itse soitan paljon klassista, mutta olemme nyt harjoitelleet vähän uutta, sellaisia laulubiisejä. Minä soitan myös kitaraa, ja molemmat laulamme. Keikoilla soitamme kansanmusiikkia, maailmanmusiikkia ja irlantilaista, mutta myös suomalaisia lauluja. Äiti tietää hyviä keikkabiisejä, ja keksimme niitä itsekin. Ollaan joskus tehty itsekin biisejä, mutta siitä on jo aika kauan.

Kadulla soittaminen on jotenkin tosi vapaata. En ota siitä niin paljon paineita kuin keikasta. Jos tulisi joku pieni virhekin, se ei ole niin vakavaa kuin jossain isoissa juhlissa. Vaikka aina esiintyminen vähän jännittää.

Juho Lönnblad Katu- tai torisoitossa ei ole niin paljon paineita kuin tilauskeikoilla, Saaga Pola (vas.) sanoo. Viulua duossa soittava Veera Lönnblad (oik.) on hänen serkkunsa.

Ulkona kuuntelemaan jäävät aika paljon vanhemmat ihmiset, niinkun mummot ja silleen. Ja joskus sellaiset, joilla on pieniä lapsia mukana. Lapsia kiinnostavat aika paljon meidän soittimet. He ihmettelevät sitä, kun mun sello on aika iso, eivätkä he ole ennen nähneet sellaista.

Ulkona soittaessa jotkut taputtavat, kun lopetamme. Joskus joku jää pitkäsikin aikaa juttelemaan ja kertomaan, että hänenkin lapsensa ovat soittaneet ja miten itse on tutustunut musiikkiin. Se on aika hauskaa.

Ikävää palautetta ei ole tullut ikinä. Ulkona soittaessa meillä on viulukotelo levällään. Joskus tulee kolikoita, mutta aika harvoilla on kolikoita tai rahaa mukana." (Saaga Pola)