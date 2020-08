Imatralainen Niina Malm valittiin SDP:n varapuheenjohtajaksi

Malm on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Varapuheenjohtajat vaittiin sunnuntaina Tampereen puoluekokouksessa.

Imatralta kotoisin oleva Niina Malm valittiin sunnuntaina SDP:n puoluekokouksessa Tampereella puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja kolmanneksi ensimmäisen kauden kansanedustaja Matias Mäkynen.

– Tämä oli meille kaikille hieno kilpailu erikoisena aikana, Malm totesi kiitospuheessaan.

Niina Malm on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän toimii myös Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Aiemmin hän on vaikuttanut Ovakon terästehtaalla pääluottamusmiehenä. Malmilla on aviopuoliso ja kaksi lasta.

Juttua muokattu 23.8. klo 17.15. Niina Malm toimii yhä Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.