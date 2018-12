Lappeenrannan kaupunki on aloittanut Huhtiniemen leirintäalueen operaattorin kilpailuttamisen valmistelun.

Alueen nykyinen vuokrasopimus päättyy ensi vuoden lokakuussa, ja uuden operaattorin kanssa on tarkoitus tehdä kymmenen vuoden vuokrasopimus marraskuusta 2019 alkaen. Kaupunki julkistaa tarjouspyynnön tammikuussa 2019.

Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen sanoo kaupungin tiedotteessa, että uuden sopimuksen kymmenen vuoden vuokra-aika mahdollistaa alueen pitkäjänteisen kehittämisen, olemassa olevien rakennusten kunnostamisen ja uusien rakentamisen.

— Tähän asti leirintäalueen kehittäminen on ollut hankalaa, koska jo useita vuosia vuokrasopimus on tehty vuosi kerrallaan eikä sen jatkumisesta ole ollut varmuutta. Jo ennen tarjouspyyntöä kaupunki keskustelee kiinnostuneiden kanssa alueen kehittämismahdollisuuksista ja kehittämisideoista.

Leirintäalueen operaattorina toimimisesta ja alueen vuokraamisesta kiinnostuneiden on mahdollista osallistua markkinavuoropuheluun kaupungin kanssa ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkistamista ja oman tarjouksensa jättämistä. Vuoropuheluun osallistuminen ei velvoita osallistumaan tarjouskilpailuun.

Huhtiniemen alueella on lainvoimainen asemakaava, joka mahdollistaa hotellin rakentamisen rannan tuntumaan. Kaava pidetään voimassa, joten hotellin rakentaminen on edelleen mahdollista.

— Jos varteenotettava hotellioperaattori haluaisi aloittaa hotellihankkeen leirintäalueen tulevan vuokrasopimuksen aikana, uskon, että rinnakkain toimiminen olisi ainakin jonkin aikaa mahdollista.

Kaupunki omistaa Huhtiniemen maa-alueen ja Lappeenrannan Yritystila leirintäalueen rakennukset. Jatkossa leirintäalueen vuokraaminen siirtyy kaupungin toiminnaksi, vaikka rakennukset jäävätkin Yritystilan omistukseen.

Huhtiniemen leirintäalueella on tällä hetkellä 85 asuntovaunupaikkaa, 100 telttapaikkaa ja 30 kesäkäyttöön tarkoitettua mökkiä. Alueella on majoitus- ja huoltorakennuksia. Myös rantasauna kuuluu operaattorille vuokrattaviin rakennuksiin. Asiakaspaikkoja on nykyisin maksimissaan 660.