Lappeenrannan koulujen oppilaita kehotetaan ottamaan oppikirjat, tabletit ja muut opiskeluvälineet mukaan – karanteeneihin varaudutaan

Lappeenrantalaisten koululaisten huoltajat ovat saaneet Wilma-viestejä, jossa kehotetaan ottamaan perjantaina oppikirjat, tabletit ja muut opiskeluvälineet mukaan koulusta lähtiessä perjantaina. Viesti on tullut ainakin Kesämäen koulussa opiskelevien huoltajille.

Viestissä kerrotaan, että kaupunki varautuu myös siihen, että kouluja saatetaan sulkea koronaviruksen takia.

Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo keskustelleensa asiasta koulujen rehtoreiden kanssa perjantaina aamulla. Routti kertoi rehtoreille, että on ihan järkevää ohjeistaa ottamaan mukaan kirjat ja muut opiskeluvälineet.

– On mahdollista, että osa jonkun koulun oppilaista määrätään viikonlopun aikana terveydenhuollon toimesta karanteeniin. Silloin oppilailla on oltava valmius opiskella kotona. Siksi on ihan järkevää ennakointia, että tällainen ohje annetaan. Näin rehtorit ovat sitten varmastikin toimineet.

Routti toivoo, että ohje ottaa koulutarvikkeita mukaan kotiin, ei lisää oppilaiden tai huoltajien huolta.

– Kyse on ihan käytännön toimenpiteestä. Halutaan turvata, että oppilailla on mahdollisessa tilanteessa mahdollisimman hyvät opiskeluedellytykset.

Routin mukaan lappeenrantalaisten oppilaiden huoltajille lähetetään päivitetty ohje iltapäivällä.

Viime päivinä niin Suomen hallitus, opetushallitus kuin opetusministeriö ovat päivittäneet ohjeistustaan koronaviruksen leviämisen vuoksi.