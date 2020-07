Lappeenrannassa varttunut rumpali Tomi Salesvuo odottaa keskiviikkoista keikkaa vanhoilla kotikulmillaan poikkeuksellisen innokkaana.

Edellisen kerran hän on päässyt esiintymään elävän yleisön edessä maaliskuun alussa.

Rentoa kesähassuttelua

Omaa klubiaan Kasinoterassilla Salesvuo pitää nyt neljättä kesää. Aiempina vuosina jutun henki on ollut se, että rumpali on koonnut ympärilleen muusikoita ja he ovat harjoittelematta jamipohjalta soittaneet cover-biisejä.

– Olemme sopineet biisit ennakkoon ja keikalla katsoneet mitä tapahtuu. Sellaista kesähauskaa hyvien muusikoiden kanssa.

Pitkän keikkatauon vuoksi myös ammattilaiset kävivät tällä kertaa treenaamassa ennen esiintymistä. Aikaa treeneille varattiin 1,5 tuntia, mutta ne venähtivät lähes viiden tunnin mittaisiksi.

– Oli hauska vaan soitella biisejä. Kevät on ollut hyvä muistutus, kuinka siistiä ja arvokasta yhdessä soittamisen hetki on.

Koronakevään aikana Salesvuo soitti muutamalla live-striimikeikalla, mutta ne eivät ole muusikollekaan kokemuksina lähelläkään sama asia kuin elävän yleisön edessä esiintyminen.

– Se on outoa. Soitetaan studiossa hyvillä soundeilla ja kauhealla meiningillä, mutta kun biisi loppuu, niin on ihan hiljaista. Ei saa yhtään tietää tykkääkö jengi, Tomi Salesvuo kuvailee.

Yleisöä saapumassa maan rajojen tuolta puolen

Tänä kesänä Salesvuo soittaa Lappeenrannassa kahdesti ja molemmilla kerroilla hänen vierellään nähdään kitarassa Riku Rajamaa ja bassossa Timo Tolonen.

Molempien herrojen kanssa Salesvuo on tehnyt yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Maailmanlaajuisen poikkeuksellisen kevään vuoksi Rajamaan kitarointi Sunrise Avenue -yhtyeessä on tuomassa faneja Lappeenrantaan kauempaakin.

– Ollaan saatu viestiä, että ulkomaita myöten on tulossa diggareita tulossa katsomaan keikkaa. Lähinnä tietty Rikun tähtiorkesterin kytköksistä johtuen.

Tämä kertoo Salesvuon mukaan mainiosti sen, miten ihmisillä on palava halu nähdä live-musiikkia.

Rajamaa-Salesvuo-Tolonen esiintyvät Kasinoterassilla 15.7. kello 19.30 alkaen.