Eduskuntaan ehdolle asettunut Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen ei ota vapaata, vaan aikoo kampanjoida lähinnä viikonloppuisin

Kaakkois-Suomen kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi nimetty Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen arvelee varsinaisen vaalityön alkavan tammikuun loppupuolella.

Tavoitteena on, että kunnanjohtajan tehtävät hoituvat tulevana keväänä kuten tähänkin asti ja vaalikampanjointi painottuu viikonloppuihin. Tällä hetkellä Huuskonen ei näe tarvetta lomalle tai palkattomalle virkavapaalle.

— Jo pelkästään kunnassa tapahtuneiden henkilöstövaihdosten vuoksi työtä riittää, hän toteaa.

Huuskonen odottaa alkavaa vaalikampanjointia kiitollisin mielin.

— On hieno asia huomata, että minuun luotetaan, mutta on toisaalta muistettava, että ehdokaslistoilta löytyy useita sellaisia henkilöitä, joilla on pitkän linjan kokemusta kansanedustajan työstä. Nöyränä lähdetään tavoittelemaan riittävää äänimäärää, jota valituksi tuleminen vaatii, toteaa Huuskonen.

Puoluesidoksia Huuskosella ei ole aiemmin ollut ja kokoomuksen riveihin kunnanjohtaja liittyi vasta vähän aikaa sitten. Politiikka ja poliittinen historia on kuitenkin kiinnostanut aina.

— Oma työhistoriani ajalta ennen kunnanjohtajan virkaa on monelle varmasti vieras. Rajavartiolaitoksen kautta olen ollut mukana useissa työryhmissä koskien muun muassa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja Venäjä -suhteita. Lisäksi kokemusta on myös sellaisilta kansainvälisiltä sektoreilta, joista on etua mahdollisessa kansanedustajan tehtävässä, kertoo Huuskonen.

Viimeiset neljä vuotta Parikkalan kunnan johdossa ovat olleet Huuskosen mukaan vaikuttamassa myös niihin näkökulmiin, joilla vaalikampanjointia lähdetään toteuttamaan. Arjen hyvinvointi ja turvallisuus ovat kuntalaisten kannalta tärkeitä asioita, joihin Huuskonen törmää työssään päivittäin.

— Hyvä varhaiskasvatus, varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin sekä tiivis yhteistyö perheiden kanssa ovat arjen turvallisuuden peruspilareita. Toisaalta siihen kuuluu myös positiivinen työllisyyskehitys, ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen ja kuntatekniset ratkaisut joilla turvallisuutta voidaan edistää, toteaa Huuskonen.

Huuskonen sanoo matkan Arkadianmäelle olevan vielä pitkä, mutta innostava.

— Omaa arvomaailmaa on tuotava nyt esille uudella tavalla, hän sanoo.