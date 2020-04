Lomautettujen määrä Etelä-Karjalassa pomppasi maaliskuussa 186 prosenttia

Etelä-Karjalassa oli maaliskuun lopussa 1 837 lomautettua työntekijää. Luku selviää torstaina julkistetusta Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta.

Maaliskuussa 2019 lomautettuja oli 486. Tämän vuoden helmikuussa lomautettuna oli 643 eteläkarjalaista, erikoistutkija Tarja Paananen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) kertoo.

– Jos vertaa helmikuuhun lomautettujen määrä Etelä-Karjalassa on kasvanut 186 prosenttia, Paananen sanoo.

Koronaviruspandemian vuoksi ensin on lomautettu palvelualoilla työskenteleviä, mutta myös teollisuudessa on ilmoitettu lomautuksista. Moni yhtiö on kertonut lomautuksista viime viikkoina.

Paananen sanoo, että lomautettujen määrän ennakoidaan kasvavan huhtikuussa, mutta ei niin nopeasti kuin helmikuusta maaliskuuhun.

Työttömien määrä Etelä-Karjalassa kasvoi maaliskuussa 36 prosenttia. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli työttömänä 8 197 henkilöä. Työttömyysprosentti kasvoi 14,1:een.