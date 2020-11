Lappeenrantalainen Tommi Miettinen löysi lääkettä yksinäisyyteen ja rutiineja vapaa-aikaan – Aikuisille tarkoitetut Yhes-kohtaamispaikat lisääntyvät ensi vuonna

Lappeenrannan ja Taipalsaaren Yhes-kohtaamispaikat ovat avoimia olohuoneita aikuisille, ja ensi vuonna niitä avataan koko maakuntaan. Kohtaamispaikoista on tullut tärkeitä etenkin koronapandemian aikaan, kun tapaamiset kasvokkain ovat vähentyneet.

Lappeenrantalainen Tommi Miettinen on kokenut yksinäisyyttä koko elämänsä ajan. Lappeenrantaan perustetuista Yhes-hankkeen kohtaamispaikoista hän on kuitenkin saanut tuttavia ja päässyt nauttimaan leppoisasta yhdessäolosta.

– Lähdin hakemaan apua yksinäisyyteen, tuttuja ja jotain rutiinia vapaa-aikaan. En halunnut enää olla vain kaikkia iltoja yksin kotona työ- tai koulupäivän jälkeen.

Nyt Miettinen on edennyt tavallisesta kävijästä Lauritsalan kirjastolla kokoontuvan ryhmän ohjaajaksi. Tänä syksynä viikoittaisiin tapaamisiin on kuulunut muun muassa kahvinjuontia, rupattelua ja pieniä aktiviteetteja, kuten viimeisimmäksi curlingin pelaamista.

Lauritsalan ja kolmen muun eteläkarjalaisen Yhes-kohtaamispaikan taustalla on vuoden alusta käynnistynyt kolmevuotinen hanke, jota hallinnoi Mieli Etelä-Karjalan mielenterveys -yhdistys.

Miettinen ajattelee, että kohtaamispaikasta on tullut monille tärkeä etenkin koronapandemian aikaan, kun moni on etätöissä ja harrastuksia peruttu, ja kasvokkain kohtaamiset käyvät vähiin.

– Itsellä on hyvä tilanne, kun on harrastuksia, mutta monella muulla, esimerkiksi riskiryhmäläisillä, on voinut olla korona-aikana tosi yksinäistä.

Kai Skyttä Sairaanhoitajaopiskelija Hanna Kosonen (oikealla) suorittaa mielenterveys- ja päihdehoitotyön ammatillista harjoittelua Yhes-ohjaajana. Keskellä kuvassa Yhes-kohtaamispaikan vakikävijä Risto Aaltonen ja vasemmalla ohjaaja Anne Melander.

Kohtaamispaikkoja tulossa kaikkiin kuntiin

Yhes-hankkeen koordinaattorin Eeva Pylkön mukaan kohtaamispaikkoja perustetaan ensi vuonna kaikkiin eteläkarjalaisiin kuntiin. Nykyisellään paikkoja on neljä, joista kolme on Lappeenrannassa ja yksi Taipalsaarella. Kohtaamispaikat avautuivat syyskuussa, ja sopivat tilat löytyivät yhteistyössä kuntien kanssa.

– Aikuisväestölle ei ole tähän mennessä ollut ilmaista paikkaa, mihin voi mennä hengailemaan. Jos mietitään kuntien ja kolmannen sektorin palveluita, nuorille löytyy omat tilansa ja ikäihmisille omansa, mutta aikuisille ei, Pylkkö sanoo.

Suurena tavoitteena hankkeen taustalla on yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden kokemusten ennaltaehkäiseminen.

– Ei kuitenkaan alleviivata sitä, että pitää olla yksinäinen tai syrjäytynyt tullakseen toimintaan. Kuka tahansa saa tulla.

Kai Skyttä Anne Melander (keskellä, maila kädessä) haki Yhes-kohtaamispaikan vapaaehtoiseksi ohjaajaksi nähtyään hankkeen mainoksen kaupan ilmoitustaululla.

Ei sitoutumispakkoa

Eteläkarjalaisissa kohtaamispaikoissa järjestetään tekemistä kävijöiden toiveiden mukaan. Tähän mennessä on curlingin ja rupattelun lisäksi muun muassa pelattu lautapelejä, bingoa ja tietovisaa sekä leivottu mokkapaloja.

– Tekemisen on tarkoitus olla helposti lähestyttävää ja kevyttä, ja paikalle voi tulla ilman kummempaa valmistautumista, Pylkkö sanoo.

Kohtaamispaikoissa käy eniten 20–30-vuotiaita aikuisia, mutta myös esimerkiksi kahdeksankymppisiä.

– Aika paljon käy vakikävijöitä, jotka tulevat kerta toisensa jälkeen, mutta mukaan mahtuu myös uusia kokeilijoita. Heistä osa jää säännölliseen toimintaan, osa ei. Toiminta ei sido mihinkään, voi käydä vaikka vain kerran kuukaudessa, Pylkkö kertoo.

Kävijämäärä vaihtelee paikasta riippuen muutamasta kymmeneen kävijään.

– Tilaa on hyvin, joten korona-aikana turvavälit on pystytty pitämään, ja kasvomaskeja on tarjolla, Pylkkö sanoo.

Riskiryhmään kuuluvat ovat voineet osallistua toimintaan virtuaalisissa Yhes-kohtaamispaikoissa, kuten Facebookin livelähetyksessä ja keskustelupalstalla sekä Tukinetissä.

– Ryhmächatissa on ollut kävijöitä joka kerta. Siellä voi jutella periaatteessa mistä vaan. Aika paljon on puhuttu arkisista asioista, kuten harrastuksista, ruuanlaitosta ja elokuvista, keskusteluja ohjaava Pylkkö kertoo.

Tukinetin chat on anonyymi, eli sinne kirjaudutaan nimimerkillä. Nimeä tai muita henkilötietoja palvelu ei kysele.

Kai Skyttä Lappeenrannassa ja Taipalsaarella on yhteensä neljä Yhes-kohtaamispaikkaa. Uusia paikkoja perustetaan ensi vuonna.

Vapaaehtoisia ohjaajia tarvitaan

Ensi vuonna avautuviin kohtaamispaikkoihin tarvitaan lisää vapaaehtoisia ohjaajia. Yhdistys kouluttaa heidät tehtävään.

– Ammattipätevyyttä ei tarvitse olla taustalla. Riittää, että on halu olla ihmisten kanssa tekemisissä ja kiinnostusta ryhmän ohjaamiseen, Pylkkö kertoo.

Lappeenrantalaisesta Anne Melanderista tuli Lauritsalan kohtaamispaikan ohjaaja, kun hän huomasi Yhes-hankkeen mainoksen kaupan ilmoitustaululla.

– Minun palkkani tästä on se, että näen, miten eri-ikäiset ihmiset iloitsevat siitä, että pääsevät näkemään toisiaan viikoittain. Koronavuosi on ollut monelle rankka. Kohtaamispaikat perustettiin juuri oikeaan aikaan, Melander pohtii.

Kai Skyttä Kahvin kanssa maistuvat mutakakku ja marjat.