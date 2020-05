Uutisanalyysi: Miksi rajanylityspaikalle johtava pyörätie ei saa lanttiakaan Imatralta? Selitykset ovat niin monenkirjavat, että herää kysymys, menivätkö kaupunginhallitukselta puurot ja vellit sekaisin

Timo Härkönen (ps.) väittää, että Imatra on rahoittanut pyörätien rakentamista jo aiemmin 90 500 eurolla. Oikeasti summa on 18 000 euroa, ja hankekin on eri.