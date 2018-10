Imatran ensilumen ladun teko aloitettiin maanantaina. Työt on nyt keskeytetty, ja tekijät seuraavat tällä hetkellä pitkän ajan sääennusteita.

Ne lupaavat poikkeuksellisen lämpimän sään jatkuvan pitkälle ensi viikkoon.

— Lumen levittäminen oli tässä tilanteessa tuhoon tuomittu ajatus, toteaa liikuntapaikkamestari Urpo Tiainen.

Varmuudella tiedetään se, että ainakaan tämän viikon aikana ei viime talvena aumaan tykitettyä lunta lähdetä levittämään maastoon.

Forecan 10 päivän sääennusteen mukaan päivän ylin lämpötila pysyy yli kymmenessä asteessa ensi viikon perjantaihin saakka. Latu on määrä avata lauantaina 20. lokakuuta.

Elämänlaatupalveluiden johtaja Harri Valtasola kertoo, että töitä on päätetty jatkaa aikaisintaan ensi viikon tiistaina, jolloin sää on käytettävissä olevan tiedon mukaan hieman viilenemässä.

Jo nyt tiedetään se, että ladun avausta ei voida toteuttaa suunnitellulla viiden kilometrin ladulla.

— Avajaisissa on käytettävissä kahden kilometrin lenkki rullahiihtoradalla, Valtasola vahvistaa.

Ensilumen latu on maksullinen varsinaisen hiihtokauden alkuun saakka. Kausimaksu on tänä vuonna 80 euroa, ja se on ollut sama alusta lähtien. Kausilippujen myynti on jo alkanut netissä, Imatran urheilutalolla ja Imatran kylpylässä.

Lippuja on tähän mennessä myyty alle 50.