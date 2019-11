"Joskus heviä on pakko kuunnella, kun iskä laittaa sen soimaan autossa", kertoo Raskasta joulua -kuorossa laulava Essi Munnukka — Lappeenrantalaiset kuorolapset esiintyvät maailmantähtien rinnalla jouluisessa hevikonsertissa lauantaina

Osa lapsista on tutustunut jossain määrin metallimusiikkiin omien vanhempien kautta. Kuoronvetäjä Heidi Harjun mukaan hevi on varsin selkeä musiikkilaji lapsille laulettavaksi.

Kimpisen koulun kolmosluokkalaiset Lotta Salonsaari ja Essi Munnukka vaikuttavat varsin rauhallisilta, kun heiltä kysyy, jännittääkö tämän viikon lauantai.

Tytöt ja parikymmentä muuta lapsi- ja nuorisokuorolaista esiintyvät Kisapuiston jäähallissa 15-vuotista taivaltaan juhlistavassa Raskasta joulua -konsertissa. Joululaulujen metallisovituksia tarjoileva konserttikiertue on aiempina vuosina kerännyt tuhansia kuulijoita eri puolilla Suomea.

— Tuntuuhan se vähän oudolta mennä esiintymään jäähalliin. Ehkä jännitys tulee myöhemmin, Salonsaari pohtii.

Tässä vaiheessa Munnukkaa lähinnä jännittää ruokatarjoilut jäähallilla ennen konserttia.

— Toivottavasti ei ole makaronilaatikkoa.

Kuoronvetäjä tarttui heti tilaisuuteen

Kuorokuvio lähti liikkeelle jo kesällä, kun Raskasta joulua -organisaatio kysyi alustavasti Lappeenrannan musiikkiopistolta, kiinnostaisiko paikallisia lapsi- ja nuorisokuoroja lähteä laulamaan metallimuusikoiden rinnalla.

Lappeenrannan lapsi- ja nuorisokuoron vetäjä Heidi Harju ei aikaillut.

— Sanoin heti, että nyt otetaan tästä koppi. Kyseessä on tosi hieno mahdollisuus lapsille ja nuorille päästä mukaan ison mittaluokan musiikkiproduktioon.

Alkusyksystä Harju alkoi kerätä kasaan sopivaa kuoroporukkaa. Mukaan ilmoittautui reilut 20 lasta ja nuorta Lappeenrannasta sekä Joutsenosta.

Nuorimmat ovat alakoululaisia, vanhimmat lukiolaisia. Osa on ehtinyt esiintyä isommille yleisöille, mutta osalle jäähallikeikka on ensimmäinen kerta.

— Toki lapsia ja nuoria jännittää jo nyt. Osa kuorolaisista on tajunnut, kuinka isosta asiasta on kyse. Lopuille asia saattaa selkiytyä vasta lauantaina, kun päästään sinne jäähallille, Harju naurahtaa.

Kimmo Seppälä Nightwishin Marko Hietala esiintyy Raskasta joulua -konsertissa Lappeenrannassa.

Metallimusiikki vanhempien ikäpolvien harrastus

Lauantaina Kisapuiston jäähallissa joululauluja tulkitsevat muun muassa Nightwish-yhtyeen Floor Jansen ja Marko Hietala.

— Onko ne kovia artisteja, Lotta Salonsaari kysyy.

Heidi Harju vastaa, että Nightwish esiintyy ympäri maailmaa ja on myynyt miljoonia levyjä. Salonsaari yllättyy.

Konsertin artisteja on toki käyty etukäteen läpi kuorolaisten kanssa. Harju kuitenkin huomauttaa, että alakouluikäisille metallimusiikin kovimmatkaan nimet eivät välttämättä ole entuudestaan tuttuja.

— Raskaampi rockmusiikki on nykyään vanhempien ikäpolvien juttu. Nuoremmat kuuntelevat ehkä jotain muuta.

Heviin perehtymättömyys ei kuitenkaan ole tehnyt konserttiin valmistautumista vaikeaksi. Harjun mukaan metallimusiikki on lopulta aika selkä musiikkilaji harjoitella ja laulaa.

Eikä hevi ole Salonsaarelle ja Essi Munnukalle muutenkin täysin vierasta, koska molempien isät pitävät raskaammasta musiikista.

— Joskus heviä on pakko kuunnella, kun iskä laittaa sen soimaan autossa. Ei sitä voi kieltääkään, Munnukka huomauttaa.

Kai Skyttä Lappeenrannan lapsi- ja nuorisokuoron vetäjä Heidi Harju veikkaa, että osa lapsikuorolaisista tajuaa konsertin suuruuden vasta, kun he saapuvat kenraaliharjoituksiin Kisapuiston jäähallille lauantaina.

Musiikkia moneen makuun

Joulu on tunnetusti musiikin juhla-aikaa. Lappeenrannan seurakunnan kanttorina työskentelevä Heidi Harju on soittanut monesti joululauluja täpötäydelle kirkolle.

— Kysyntää riittäisi useammalle joulukonsertille kuin ehdimme järjestää.

Yksi syy joulumusiikin vetovoimalle on Harjun arvion mukaan se, että joulu on monille tärkeä ajanjakso. Musiikki luo juhlatunnelmaa, ja sopivanlaista joulumusiikkia on nykyään tarjolla erilaisille kuuntelijoille.

— Esimerkiksi Jouluradion nettiversiosta löytyy useita erilaisia joulumusiikin alatyylejä. On rouhea joulu, klassinen joulu ja vaikkapa jazzjoulu, Harju luettelee.

Kai Skyttä Kanttorina työskentelevän Heidin Harjun mukaan Raskasta joulua -konsertin sovitukset ovat huolella tehtyjä.

Jouluna kanttorikin kuuntelee heviä

Musiikillisesti Harju tunnustautuu kaikkiruokaiseksi myös joulun tienoilla. Hän on käynyt kuuntelemassa Raskasta joulua -keikkoja jo yli kymmenen vuotta.

— Joululaulujen raskaan musiikin sovitukset on mielestäni tehty huolellisesti. Konsertteja ei tehdä sillä asenteella, että mennäänpä hevisti soittamaan pari joululaulua.

Metallimusiikki viehättää Harjua muulloinkin kuin jouluisin. Musiikkilajina se on monimuotoista, ja yhtymäkohtia löytyy esimerkiksi klassiseen musiikkiin.

Heviartistit tykkäävät harjoitella soittamista vaikkapa Vivaldin Neljän vuodenajan tahtiin, jossa on usein nopeasti vaihtelevia sävelten kuljetuksia.

Myös heviartistien laulanta miellyttää kanttorin musiikkikorvaa. Esimerkiksi hevilaulajien artikulaatio on Harjun mukaan selkeämpää kuin monilla popartisteilla.

— Ja nyt en siis puhu niistä örisevistä metallimusiikin alalajeista. Metalliartistien laulanta on usein kirkasta, ja sitä on ilo kuunnella.

Raskasta joulua -konsertti Lappeenrannan jäähallissa la 30.11. klo 19.