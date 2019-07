Lappeenrannan ravirataa riivaa poikkeuksellinen murtoaalto, kun sisään on menty omin luvin jo 10 kertaa – Toimitusjohtaja: ”Olemme joutuneet hankkimaan turvallisuuteen liittyviä palveluita aika paljon lisää

Alkoholin varastamisen lisäksi murtautujat ovat rikkoneet paikkoja ja tehneet ilkivaltaa. Turvatoimia on lisätty.

Lappeenrannan ravirata kärsii poikkeuksellisesta murtoaallosta. Murtautumisia raviradan rakennuksiin, esimerkiksi radan ravintolaan, on tänä vuonna ollut noin 10. Vanhin tämän vuoden tapauksista on maaliskuulta. Seuraavan kerran raviradalle murtauduttiin jo saman kuun aikana. Kolmas murtautuminen tapahtui taas toukokuun puolella. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapelin Ilkka Vainikan mukaan tapauksista muutama on jo selvitetty, mutta useimmat ovat tällä hetkellä työn alla.

— Niitä on ollut tasaisesti muutama kuukaudessa, maaliskuun puolivälistä tänne heinäkuun puoliväliin, Vainikka kertoo.

Vainikan mukaan kaikissa tämän vuoden tapauksissa puhutaan saman tyyppisestä tekotavasta, jossa sisään murtaudutaan rikkomalla ikkuna. Murtojen toisena yhteisenä piirteenä on ollut alkoholin varastaminen.

—Ei meillä mitään muuta ole tiedossa, alkoholi on se mikä kiinnostaa, Vainikka toteaa.

Vainikan mukaan murtojen esitutkinta on vielä pahasti kesken. Selvitetyissä tapauksissa tekijät ovat olleet nuoria miehiä, ja murrot on tehty muutaman henkilön porukoissa. Poliisi selvittää murtojen välisiä yhteyksiä, kuten sitä ovatko samat henkilöt murtautuneet raviradalle useamman kerran.

Vainikan mielestä poikkeuksellisen murtoaallon syy saattaa olla raviradan syrjäinen sijainti Helsingintien vieressä.

— Se on hiukan piilossa kaiken kansan silmien alta, Vainikka sanoo.

Vainikan mielestä ravirata on tehnyt hyvää työtä kehittämällä omaa toimintaansa yhteistyössä poliisin kanssa.

Turvatoimia on tiukennettu

Lappeenrannan raviradan toimitusjohtajan Antti Tammisen mukaan alkoholin varastamisen lisäksi murtautujat ovat rikkoneet paikkoja ja tehneet ilkivaltaa. Valvontakameroiden kuvista näkyy, että alkoholia on viety huomattava määrä.

— Sitä viedään aina repullinen ja sitten sylissä kannetaan yksi laatikko, Tamminen sanoo.

Tammisen mukaan raviradalle on hankittu valvontakameroita ja vartijoita, joiden toivotaan auttavan murtovarkaiden torjumisessa ja kiinniotossa.

—Totta kai se on meille ylimääräinen kustannus ja olemme joutuneet hankkimaan turvallisuuteen liittyviä palveluita aika paljon lisää, Tamminen kertoo.

Tammisella ei ole tällä hetkellä tietoa viimeisestä tekijästä tai tapauksien liittymisestä yhteen.

Tilausravintolapalveluita raviradan tapahtumiin tarjoava Karelian Gourmet ei ole ravintolatoimenjohtaja Tuomas Dufvan mukaan kärsinyt raviradan murroista, sillä yrityksellä ei ole paikan päällä kiinteää omaisuutta.

— Meidän omaisuuttamme siellä ei ole vahingoitettu. Meillä ei ole siinä oikeastaan kuin tämmöinen sivustakatsojan ja jatkuvan päivittelyn rooli tässä asiassa. Ikävä seurata, että tätä asiaa ei saada pois päiväjärjestyksestä, Dufva sanoo.

Karelian Gourmet on paikan päällä etenkin ravipäivinä, silloin raviradalle ei Dufvan mukaan uskalleta murtautua. Dufvan mielestä varkaat osaavat hyvin taitavasti ajoittaa murrot ravien jälkeisiin päiviin, jolloin kaapeissa on vielä tavaraa ravien jäljiltä.

— Se on aika syrjässä osaa kaupunkia, Dufva huomauttaa.