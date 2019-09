Lappeenrantalaiset täyttävät keskustan muotitunnelmissa — Fashion by night pitää liikkeet avoinna aina kello 23 asti

Kaisa Juntunen Suuri muotinäytös veti väkeä Lappeenranta-salin täydeltä.

Lappeenrannan keskustassa on meneillään tavallista vilkkaampi perjantai-ilta. Fashion by night, eli Muodin yö, on saanut jälleen ihmiset liikenteeseen.

Monet liikkeet ovat jopa kello 23 asti avoinna, ja kaikissa kauppakeskuksissa on tarjolla erilaista ohjelmaa.

Seitsemän maissa päättynyt suuri muotinäytös veti kaupungintalon Lappeenranta-salin väkeä täyteen. Ammattimallien ja Miss Supranational -finalistien lisäksi lavalla nähtiin Marko Vainion drag-show.

Kaisa Juntunen Kierrätystavaratalo Kontissa nähtiin muotinäytös, jossa mikään asu ei maksanut juuri kymppiä enempää.

Kaisa Juntunen Kontissa järjestetyssä muotinäytöksessä Jonna Wallinin (vas.) asu maksoi noin 10 euroa ja Roosa Petrasen vaatteet 8 euroa.

Pari tuntia aiemmin Saimaan ammattiopisto Sammon sisustus- ja muotialan opiskelijat järjestivät kierrätystavaratalo Kontissa muotinäytöksen, jossa mikään asu ei ollut juuri kymmentä euroa kalliimpi.

— Kävimme valitsemassa Kontista asut, joita muuntelimme koulussa. Muotinäytös oli osa koulun stailauskurssia, kertoo näytökseen osallistunut Roosa Petranen.

kaisa juntunen Kaupugintalon edustalle syntyi pitkä jono ennen suurta muotinäytöstä.

Kaisa Juntunen Lappeenranta-salin muotinäytöksessä ilmeni, että iloiset värit kuuluvat syksyn muotiin.

Kaisa Juntunen Muotinäytöksen asut olivat paikallisista liikkeistä.

Mistä lappeenrantalaiset hankkivat vaatteensa?

Lappeenranta-salin muotinäytöksessä kaikki asut ja asusteet olivat paikallisista liikkeistä. Pieni galluppi muodin yössä kulkevien keskuudessa antaa viitettä siitä, että kaupunkilaiset suosivat pitkälti oman alueensa liikkeitä ja useimmat ostavat vain tarpeeseen.

Erja Toivanen katselee tänä iltana syysvaatteita yhdessä 10-vuotiaan tyttärensä Teresan kanssa.

— Teresa kasvaa sellaista vauhtia, että tarvitsee koko ajan uusia vaatteita, Erja Toivanen kertoo.

Tässä äidin ja tyttären asukokonaisuudet tänään:

Kaisa Juntunen Teresa Toivanen (oik.) kasvaa sellaista vauhtia, että saa lähetä usein vaateostoksille yhdessä äitinsä Erja Toivasen kanssa.

Erja Toivanen:

Farkut: Moda, Lappeenranta

Takki: Vila, Lappeenranta

T-paita: Lindex, Lappeenranta

Kengät: Zsar-outlet, Vaalimaa

Kaulakoru: lahjaksi saatu Kalevala-koru

Teresa Toivanen:

Takki: Lindex, Lappeenranta

Paita: Joululahjaksi

Farkut: H&M, Lappeenranta

Kengät: Stadium, Lappeenranta

Korvakorut: Glitter, Lappeenranta

Kaisa Juntunen Anfisa Boyko (vas.) ja Elina Ivanova arvostavat sitä, että voivat kokeilla vaatetta ennen ostamista.

15-vuotiaat kaverukset Anfisa Boyko ja Elina Ivanova ovat ostaneet perjantain kunniaksi irtokarkkeja. Tytöt kertovat, että ovat innokkaita shoppailijoita kotikaupungin putiikeissa.

— On kivointa ostaa niin, että pääsee kokeilemaan vaatetta, Boyko sanoo.

Muodin liikkeitä he seuraavat instagramista.

Anfisa Boyko:

Farkut: H&M, Lappeenranta

Pusero: H&M, Lappeenranta

Takki: Äidin takki

Kengät: Viipurista

Elina Ivanova:

Farkut: H&M, Lappeenranta

Huppari: H&M, Lappeenranta

Takki: Äidin takki

Kengät: Zalando, verkkokauppa

kaisa juntunen Roni ja Krista Sojakka käyvät vaateostoksilla kotinsa lähellä.

Roni ja Krista Sojakka katsovat muodin yön hulinaa kahvikupposten äärestä. Vaatehankinnoissa he kertovat olevansa hyvin käytännöllisiä.

— Kun vaate menee rikki, ostan korvaavan tilalle, Roni Sojakka sanoo.

Lähes poikkeuksetta he marssivat kotinsa lähellä oleviin liikkeisiin.

Roni Sojakka:

Lakki: Halonen, Lappeenranta

Kauluspaita: Dressmann, Lappeenranta

T-paita: Dressmann, Lappeenranta

Farkut: Carlings, Lappeenranta

Farkkutakki: Dressmann, Lappeenranta

Kengät: Edullinen kenkäkauppa Lontoossa

Krista Sojakka:

Housut: Vero Moda, Lappeenranta

Kengät: Intersport, Imatra

Paita: Cubus, Lappeenranta

Takki: Vero Moda, Lappeenranta

Kaulahuivi: Vero Moda, Lappeenranta