Taavetin R-kioskiin murtauduttiin: Myymälästä anastettiin arpoja, tupakkaa ja ehkä postipaketteja

Luumäen Taavetin R-kioskiin murtauduttiin varhain perjantaina aamulla. Poliisi vahvistaa, että se tutkii murtoa.

Poliisin tutkimusten mukaan kioskin sisätiloissa kävi kaksi henkilöä. He poistuivat murtopaikalta harmaalla BMW:llä.

Kauppias Satu Lensu kertoo, että kioskin oven lasi oli rikottu ja siitä oli tultu sisälle. Teko tapahtui perjantaina yöllä ilmeisesti kolmen ja neljän välillä.

– Arpoja ja tupakkaa on viety. Muutama postipaketti on ehkä kadonnut.

Tänään perjantain kioski on kiinni, sillä myös myytävien tavaroiden päälle levinneet lasinsirut on siivottava pois, Lensu sanoo. Varastotilanteen avulla tarkistetaan, mitä kaikkea kioskista on murtautujan tai murtautujien mukaan lähtenyt.

Lauantaina kioskin on tarkoitus olla auki normaalisti.

Poliisi pyytää murtoon liittyviä vihjeitä puhelimitse numeroon 0295 414 559 tai sähköpostilla osoitteeseen rikostorjunta.etela-karjala(at)poliisi.fi.

Päivitetty kello 12.25: Lisätty poliisin kertoma tieto kahdesta henkilöstä, autosta ja vihjepyyntö.