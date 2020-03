Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitus Etelä-Karjala 20 käynnistyi maanantaina. Maakunnassa liikkuu maastopukuväkeä ja puolustusvoimien ajoneuvoja maanantaista perjantaihin. Harjoituksessa käytetään muun muassa paukkupatruunoita.

Tiistaina ja keskiviikkona Puolustusvoimat harjoittelee Huhtiniemen vedenottamolla Lappeenrannassa. Huhtiniemessä harjoitellaan vedenottamon suojaamista. Alueelta kuuluu ääntä muun muassa paukkupatruunoista.

Torstaina 5. maaliskuuta harjoitellaan Etelä-Karjalan keskussairaalalla. Sairaalalle tuodaan harjoituksessa 40 vakavasti loukkaantunutta potilasta. Harjoitus ei Eksoten mukaan vaikuta sen palveluihin.

Harjoitusjoukkoja liikkuu myös Joutsenossa, Imatralla ja Taipalsaarella. Esimerkiksi Joutsenossa Myllymäki–Roiso–Vesikkola -alueella kuuluu pauketta ja näkyy valoja keskiviikkona ja torstaina.

Harjoituksessa Etelä-Karjalan maakuntakomppanian reserviläiset harjoittelevat maakunnan sotilaallista puolustamista ja virka-avun antamista viranomaisille. Maakuntakomppania on mukana Etelä-Karjala 20 -harjoituksessa kertausharjoituksena.

Imatralla evakuoidaan koulu

Keskiviikkona Kosken koulun yläkoululaisten koulupäivä Imatralla keskeytyy evakuointiin. Harjoituksessa käydään läpi valmiuskeskuksen perustamista ja toimintaa.

Evakuointiin osallistuvat kaikki Kosken koulun noin 200 yläkoululaista ja suurin osa yläkoulun opettajista. Sen on tarkoitus jäljitellä todenmukaista ja spontaania hätätilannetta, minkä vuoksi suurin osa tapahtumista tulee oppilaille yllätyksenä, kertoo koulun rehtori Johanna Ovaska.

– Opettajilla on jonkin verran etukäteistietoa, mutta oppilaat eivät saa siitä hirveän tarkkaan tietää. Kun meitä kysyttiin mukaan, niin tietenkin mielellään lähdettiin. Pelastautumistaitoja on aina hyvä harjoitella. Ajattelisin, että tämä on kaikille hyödyllistä kertausta siitä miten toimia, Ovaska sanoo.

Harjoituksessa koululaiset evakuoidaan urheilutalolle, jossa järjestetään kaikille avoin valmiuskeskusharjoitus. Urheilutalolla tullaan jäljittelemään tilannetta, jossa pitkäkestoinen sähkökatkos aiheuttaa hankaluuksia Imatran asukkaille: sähköt ovat katkenneet, asunnot kylmenevät eikä vettä tule hanoista, puhelinliikenteessä on häiriöitä ja internet-yhteys pätkii.

Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta ja Kaakkois-Suomen rajavartiostosta. Lisäksi harjoituksessa ovat mukana Eksote, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä SPR:n vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia.