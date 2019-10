Lappeenrannan kaupunki ei suostu puiden kaatamiseen Rantaraitin tuntumasta. Marssitien rivitalossa asuva henkilö on vaatinut poikkeuksellisen sitkeästi kaupunkia kaatamaan tai harventamaan puistoalueella kasvavia siperianlehtikuusia.

Vaatijan mielestä puut ovat rumia, ne peittävät Saimaa-näkymää, roskaavat pihoja ja niiden historiallinen merkitys jää epäselväksi.

Tämä henkilö on lähestynyt kaupunginjohtajaa ja kansanedustajia. Meidän perustelumme eivät ole menneet läpi. — Hannu Tolonen

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolosen mukaan Saimaa-näkymien esteenä olevien puiden kaatamista toivovat yleensä ymmärtävät nopeasti kaupungin perustelut siitä, miksei rannan läheisiä puita saa kaataa.

— Tämä Marssitien tapaus on ollut kinkkisempi. Tämä henkilö on lähestynyt kaupunginjohtajaa ja kansanedustajia. Meidän perustelumme eivät ole menneet läpi, vaan sähköpostiviestittely on vain jatkunut, kertoo Tolonen.

Asialle haluttiin piste, minkä takia se poikkeuksellisesti päätettiin viedä kaupunkikehityslautakuntaan käsiteltäväksi.

Toimialajohtaja Pasi Leimi esittää keskiviikkona kokoontuvalle lautakunnalle, ettei siperianlehtikuusia kaadeta Rantaraitilla Marssitien 15 — 17 kohdalla.

Lehtikuuset kasvavat Museoviraston inventoimassa, valtakunnallisesti merkittäväksi arvioidussa kulttuuriympäristössä. Raitti jatkuu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeänä alueena, jossa esiintyy muun muassa lepakoita, valkoselkätikkoja ja kuhankeittäjiä.

Kaupungin omassa metsätaloussuunnitelmassa lehtikuusimetsä on luokiteltu arvometsäksi.

Pyyntöjä Saimaa-näkymien avaamisesta tulee paljon

Anu Kiljunen Kaupunginpuutarhurin mukaan missään muuallakaan ei ole suostuttu aukkojen tekemiseen. Lehtikuuset kasvavat valtakunnallisesti merkittäväksi arvioidussa kulttuuriympäristössä.

Kaupunginlahdelta Skinnarilaan ulottuva Rantaraitti kulkee lehtikuusimetsikön läpi. Rantaraitti on linjattu ja rakennettu täysin luontoarvojen ehdoilla. Puita ei ole kaadettu.

Tolonen huomauttaa, että lehtikuuset ovat kasvaneet puistossa jo paljon ennen Marssitien kerrostalojen ja rivitalojen rakentamista.

Tolonen toteaa, että pyyntöjä Saimaa-maisemien aukaisemiseksi tulee paljon. Puiden kaatamista on toivottu muun muassa Rakuunamäellä, Voisalmessa, Tyysterniemessä ja Kahilanniemessä.

— Missään ei olla suostuttu aukkojen tekemiseen. Yksittäisiä huonokuntoisia tai vaarallisia puita on saatettu kaataa.

Linjana on, ettei Saimaan ranta-alueilla, kaupungin omistamilla mailla tehdä missään aukkohakkuita. Lähtökohtana on, että järveltä päin katsottuna säilyy vihreä kaupungin siluetti.