Idols-voitto pisti lappeenrantalaisen Anniinan palikat hujan hajan — Omaa artistiuttaan etsinyt laulaja julkaisee ensi viikolla uuden sinkun

Tänään valitaan Suomen uusi idoli. Perinteiseksi muodostuneen television laulukilpailun finaalissa nähdään ensimmäistä kertaa kolme miestä. Voitosta taistelevat lappajärveläinen Jere Övermark, lohjalainen Patrik Blomberg ja Muhoksella asuva Leo Pakarinen.

Vuosi siten Idols-voittajaksi kruunattiin Lappeenrantalainen Anniina Timonen, joka on muuttanut Helsinkiin ja luo omaa muusikon uraa. Millä mielillä vuoden takainen idols-voittaja on nyt, kun valtikka siirtyy eteen päin?

Oletko seurannut tämän vuoden Idols-kisaa?

— En ole seurannut muuten, kuin mitä sosiaalisessa mediassa on välillä tullut vastaan. Itseni tuntien saattaisin ottaa paineita, joten olen halunnut keskittyä oman juttuni tekemiseen. En katso hirveästi televisiota tällä hetkellä, ja tosi-tv -ohjelmia hyvin vähän. Kun on aikaa katsoa televisiota, tykkään enemmän syventyä sarjoihin tai elokuviin.

Miten elämäsi on muuttunut kuluneen vuoden aikana?

— Elämä on nykyään aika hektistä. Kulissien takana tapahtuu koko ajan jotakin, vaikka ei olekaan mediassa näkyvillä kaiken aikaa. Viime viikolla olin biisileirillä, jossa pääsin tekemään biisejä yhdessä kovien tekijöiden kanssa. Myös uuden sinkun tekemiseen ja sen julkaisun suunnitteluun sekä promokuviin on mennyt aikaa.

Onko muusikon ura yllättänyt?

— Ei välttämättä yleisesti muusikon ura, mutta itselleni tuli yllätyksenä se, että minun piti etsiä itseni artistina uudelleen Idols-kilpailun jälkeen. Luulin sitä ennen jo tietäväni, millainen artisti olen ja millaista musiikkia haluan tehdä, mutta kilpailun ja sen tulosten myötä yhtäkkiä tuntuikin, että omat palikat ovatkin hujan hajan. Minun onkin pitänyt ottaa aikaa oman artisti-identiteetin löytämiseen.

Millaisia onnen ja epätoivon hetkiä olet kokenut?

— Vuosi on ollut todella tunnerikas. Välillä inspiraation ja oman itsensä etsiminen on ollut rankkaa. Mutta ne ovat hienoja hetkiä, kun on studiossa aivan liekeissä jostain biisistä tai kun on esiintymässä isolla lavalla.

— Edelleen tulee niitä hetkiä, kun joku toinen sanoo, että ”Anniina, lepää välillä”, mutta huomaan myös itse entistä paremmin, milloin oma jaksaminen alkaa heikentyä. Välillä se vaatii pari päivää, että ei tee mitään liikaa mieltä kuormittavaa ja välillä pikainen maisemanvaihdos tekee myös hyvää.

Olet päässyt keikkailemaan jonkin verran. Miltä se on tuntunut?

— Keikoilla muistuu aina mieleen se, miksi tätä työtä tekee! Esiintyessä löydän rohkeuden olla oma itseni ja, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, tuntuu että olen elossa. Haluaisin kovasti päästä Lappeenrantaankin esiintymään, mutta vielä ei ole sellaista tilaisuutta tullut vastaan.

Mitä kaikkea sinulta on luvassa lähiaikoina ja ensi vuonna?

— Ensi viikolla julkaisen viimein kolmannen sinkkuni, joka tulee olemaan erilainen kahteen edelliseen verrattuna. Kyseessä on räppipainotteinen, voimakas biisi. Se sai alkunsa jo elokuussa, kun sain tuottajalta siistin kappaleen, johon tein lyriikat ja melodiat. Se, että biisissä on niin paljon omaa kädenjälkeä, tekee julkaisusta myös jännittävän.

— Ensi vuoden alkupuolella on tavoitteena julkaista kokonainen albumi ja aloittaa keikkailut vielä aktiivisemmin.

— En malta odottaa, että pääsen julkaisemaan uuden sinkun! Sen lisäksi pari muutakin projektia näkee päivänvalon vielä tämän vuoden puolella.

Kuinka ruokit luovuuttasi?

— Olen huomannut, että luovuutta ei voi väkisin pusertaa. Välillä kun inspiraatio ja luovuus tökkii, on hyvä hetkeksi ajatella jotakin ihan muuta ja olla armollinen itselleen.

Millainen viikonloppu itsellesi on tulossa?

— Minulla on tänään perjantaina Hyvinkäällä keikka BESS:in ja Ruma:n kanssa. Lauantaina menen käymään Lappeenrannassa. Minulla oli alkuviikosta syntymäpäivä, joten vähän senkin kunniaksi tulen katsomaan perhettä ja sukulaisia.

Saku Tiainen Jere Övermark kisaa tämän vuoden voitosta.

Saku Tiainen Tämän vuoden finalisti Leo Pakarinen on ollut paljon esillä elämäntarinansa vuoksi. Hän asuu Muhoksella perhekodissa.