Vesitorniin ei pääse, mutta sieltä avautuvia maisemia voi ihastella netissä – Kamera lähettää 360 asteen kuvaa Lappeenrannan katolta yötä päivää

Yleisöltä suljettu Lappeenrannan vesitorni tarjoaa näkymiään tietotekniikan avulla. Kaupunki- ja Saimaa-maisemat avautuvat vesitornin katolla toimivan verkkokameran ansiosta.

Näkymät ovat jopa paremmat kuin mitä vesitornin kahvion ikkunoista avautuu. Panoraamakamera eli 360 asteen kamera kuvaa kaikkiin ilmansuuntiin yötä päivää.

Kamera näytti vastikään uuden ulottuvuutensa. Kamerakuvasta saattoi maaliskuun alussa bongata revontulia, mikä tiedoksi ilmiöstä kiinnostuneille.

Harri Pesonen/Lappeenrannan Energia Lappeenrannan vesitornin katolle pystytetty verkkokamera kuvaa näkymiä kaikkiin suuntiin yötä päivää. Mikko Syrjänen (oik.) ja Mika Kapulainen asensivat uuden kameran kaupungin huipulle kesäkuussa.

Lappeenrannan Energia avasi nettikameran Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi loppuvuodesta 2017. Yhtiö halusi tarjota kaikille kiinnostuneille näkymiä vesitornista.

– Mietimme tuolloin, mikä voisi olla yhtiön lahja kaupunkilaisille ja päädyimme verkkokameraan, kun vesitornin kahvioon ei pääse, Lappeenrannan Energian tiedottaja Kirsi Ojapelto sanoo.

Kamera uusittiin viime kesäkuussa, kun ensimmäinen vanhentui ja siinä esiintyi vikoja. Nykyinen kamera on uusinta uutta. Se kuvaa ympäri vuorokauden, kun vanha tarjosi vain valoisan ajan näkymiä.

Lappeenrannan Energia Lappeenrannan vesitornin kamera ei ole aivan reaaliaikainen vaan näkymässä on 10-15 minuutin viive.

Kamerasta voisi tarkistaa vetykelit ennen kuin lähtee paikan päälle. — Mikko Syrjänen

– Vanhan ja uuden kameran ero on kuin yöllä ja päivällä. Vanha kameraa voi luonnehtia ensimmäisen tai toisen sukupolven 360-kameraksi. Tämä uusin on neljännen sukupolven kamera, Lappeenrannan Energian it-asiantuntija Harri Pesonen sanoo.

Kamera oli asennushetkellä ensimmäinen laatuaan Suomessa, nyt niitä on muutama muukin. Uusi kamera toimii ensimmäistä varmemmin.

Varmatoiminen kamera kuivattaa sateet ja sulattaa lumet linssistä

Lappeenrannan Energia on hankkinut vesitornin vanhan ja uuden verkkokameran tamperelaiselta Flycam-yhtiöltä. Toimitusjohtaja Mikko Syrjänen kertoo, että yhtiöllä on kahden laadukkaan verkkokamerapalvelun edustus Suomessa. Kameroita on asennettu ympäri maata.

Lappeenrannan Energia Lappeenrannan Energian nettikamera tarjoaa mahdollisuuksia revontulien bongaukseen. Kuvakaappaus nettikameran näkymästä 1. maaliskuuta kello 21.40.

Vesitornin kameran päivittäinen kävijämäärä on vaihdellut muutaman kymmenen ja reilun viidensadan välillä. Lukema on suuntaa antava, sillä kaikki käynnit eivät selainasetuksista riippuen välttämättä tallennu analytiikkaan.

Syrjänen kertoo, että yhtiön myymät kamerat on suunniteltu kestämään vuosia ja kaikissa säissä.

– Laitteessa on sisäinen lämmitin, joka kuivattaa vesisateet sekä sulattaa jäät. Tosin lämmitin ei ole mikään saunankiuas. Jos tulee kova lumimyrsky, sulattaminen kestää pidempään, mutta normaalit lumisateet sulavat äkkiä.

Maija Kaibijainen Lappeenrannan vesitornin avaaminen yleisölle ei ole ottanut tulta alleen. Näkymä vesitornista syyskuussa 2017.

Vanhan ja uuden kameran ero on kuin yöllä ja päivällä. — Harri Pesonen

Syrjäsellä on tiedossa Suomesta yksi tapaus, jossa voimakas salama hajotti kameran.

– Se oli varmasti iso tärsky. Salama aiheutti virtapiikin, joka hajotti paljon muutakin kuin kameran.

Sähkökatkon jälkeen kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti ja jatkaa toimintaansa.

Vesitornin kamera toimii langattomalla 4G-yhteydellä. Se voidaan liittää myös kiinteään verkkoon.

Verkkokameraa voi hyödyntää miltei rajattomasti

Vesitornin verkkokamerasta on Ojapellon ja Syrjäsen tietojen mukaan seurattu maisemien ohella ainakin jäiden lähtöä, kaupunkialueella sattuneita tulipaloja sekä Venäjän puolen metsäpaloja.

Anu Kiljunen Yleisö ei pääse Lappeenrannan vesitorniin, mutta katolle asennettu verkkokamera tarjoaa samat maisemat ja vähän enemmänkin.

Katsomiselle on yhtä monta syytä kuin on katsojia. — Mikko Syrjänen

Kamerakuvasta on katsottu pilviä ja havainnoitu säätä sekä seurattu satamasta Karhusaareen rakennettua lyhtypolkua.

Syrjänen kertoo, että syyt katsoa verkkokameraa ovat mitä ihmeellisimpiä, usein varsinaisen käyttötarkoituksen ulkopuolelta.

– Jotkut seuraavat rakennustyömaan verkkokamerasta töiden edistymistä, mutta toiset katsovat maisemia. Joku seuraa kaukana näkyvän järven jäätilannetta, ja joku katsoo istutuksia. Katsomiselle on yhtä monta syytä kuin on katsojia.

Maija Kaibijainen Näkymä vesitornin kahvilatilasta Valtakadun liikenneympyrään heinäkuussa 2015.

Satamassa olisi hyvä paikka verkkokameralle

Mikko Syrjänen on kavunnut vesitornin katolle kameraa asentamaan. Lappeenrannan-vierailuillaan hän on myös käynyt satamassa vetyä syömässä. Hän ei malta olla ehdottamatta toista vesitornin tapaista kameraa kaupunkiin.

– Satamassa olisi aivan loistava paikka. Kamerasta voisi tarkistaa vetykelit ennen kuin lähtee paikan päälle.

Lappeenrannan Energian verkkokamera löytyy täältä. verkko-osoitteesta https://skyviewlive.roundshot.com/lappeenranta/ tai Lappeenrannan Energian nettisivujen kautta.