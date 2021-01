Lappeenrannan kaupunki alkaa valmistella Pave Maijaselle muistomerkkiä – Toiveita sadellut kansalaisilta

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta päätti tiistaina, että kaupunki alkaa valmistella tapaa muistaa edesmennyttä muusikkoa Pave Maijasta.

Ehdotuksen Maijasen muistamiseksi laittoi alulle lautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) yhdessä toimialajohtaja Pasi Leimin kanssa.

– Heti suru-uutisesta lähtien olen saanut tosi paljon yhteydenottoja yksityisiltä ihmisiltä siitä, eikö kaupunki voisi jotenkin muistaa Maijasta. Halusin saada nopeasti julkiseen tietoon sen, että asia on kyllä esillä ja muistaminen on mielessä, Grönlund kertoo.

Valmistelu vienee kuukausia

Vielä ei ole tiedossa, millaisen muistomerkin Pave Maijanen voisi saada kaupungilta.

Aikataulu on riippuvainen muistamisen tavasta. Grönlund painottaa, että puhutaan enemmänkin kuukausista kuin viikoista.

– Jos se on jotain sellaista, mikä edellyttää asemakaavamuutosta, se on kuukausien homma. Jos se on vaikkapa patsas, pelkästään taitelijan ja hyvän paikan löytäminen vie aikansa.

Asemakaavamuutosta voisi vaatia esimerkiksi jonkin kadun nimeäminen tai pienen puiston perustaminen Lappeenrannan alueella.

Ensin pitää kuitenkin selvittää omaisten näkemys siitä, millainen muistaminen olisi mahdollista.

– Varsinkin omaisten näkemykset pitää ottaa suunnittelussa huomioon, Grönlund sanoo.

Etelä-Saimaan arkisto Muusikko Pave Maijanen menehtyi tammikuussa 70-vuotiaana. Hän sairasti vaikeaa ASL-hermostosairautta.

"Pitäisi pystyä muistamaan jo eläviä"

Tieto Pave Maijasen poismenosta saatiin 16. tammikuuta. Kuolleessaan Maijanen oli 70-vuotias.

Grönlundin mielestä Maijasta olisi voinut muistaa jo paljon aikaisemminkin.

– Onhan se vähän surullista, että muistetaan vasta kun huomionosoituksen kohde on jo menehtynyt. Meidänhän pitäisi myös pystyä muistamaan jo eläviä.

Grönlund kuitenkin painottaa, että Maijasen muiston kunnioittaminen on tärkeä asia ja että asiaa lähdetään nyt huolellisesti valmistelemaan.

– Hetken kuitenkin vie, ennen kuin asia pystytään viemään eteenpäin. Kaupunki ei organisaationa liiku niin nopeasti.