Seitsemän vammaisen ja vajaakuntoisen töiden jatko vaakalaudalla, Eksote lupaa korvaavia palveluita — Laptuotteen toimitusjohtaja: ”Yhteiskunta tuntuu haluavan tukea tällaisia henkilöitä saamaan töitä, mutta teot viestittävät toista”

Laptuote-säätiön järjestämä vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukeva toiminta kokee kolauksen, kun sitä rahoittanut Eksoten ja Laptuote-säätiön välinen määräaikainen sopimus päättyy vuodenvaihteessa. Sopimuksella on rahoitettu seitsemän asiakkaan työllistymistä Laptuotteen työpajoihin.

— Määräaikaista sopimusta ei voida jatkaa hankintalain edellyttämien velvoitteiden vuoksi. Laptuotteen kanssa on olemassa puitesopimus, joten yhteistyö Laptuotteen kanssa ei siis suinkaan pääty tähän, Eksoten vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen kertoo.

Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukevan toiminnan kustannukset ovat olleet noin 200 000 euroa vuodessa. Laptuotteen toimitusjohtaja Virpi Ulmasen mukaan tilanne on poikkeuksellinen, sillä kyseessä olevilla seitsemällä asiakkaalla on toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset.

Sopimukset on solmittu vuosikymmeniä sitten, kun vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukevan toiminnan palvelua rahoitti Lappeenrannan kaupunki.

Laptuote käy parhaillaan yt-neuvotteluja siitä, mitä sopimuksille tapahtuu jatkossa. Eksote ja Laptuote neuvottelevat nyt eri vaihtoehdoista, myös jatkossakin työpajoihin työllistymisen mahdollisuuksista, ja siitä, millaisia palvelutarpeita seitsemällä henkilöllä on ja miten heitä tuetaan jatkossa.

— Jokaisen tilanne katsotaan yksilöllisesti, ja korvaavia palveluita järjestetään tarpeiden mukaisesti, Heinonen toteaa.

Jos he päätyvät yleisille työmarkkinoille, on työllistyminen todennäköisesti vaikeaa. — Virpi Ulmanen

Työyhteisö koetaan tärkeäksi

Laptuote on järjestänyt vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä tukevaa toimintaa vuodesta 1972. Vammaisille ja osatyökykyisille järjestetyn työtoiminnan ajatuksena on, ettei työntekijöiltä edellytetä tuottavuutta.

— Tärkeintä on ollut se, että toiminta on työkykyä ylläpitävää. Myös työyhteisöön kuuluminen on koettu erittäin tärkeäksi, Ulmanen toteaa.

Ulmasen mukaan tilanne on harmillinen, sillä palvelun avulla työllistetyt henkilöt ovat sitoutuneet työhönsä pitkäaikaisesti.

— Jos he päätyvät yleisille työmarkkinoille, on heidän työllistymisensä todennäköisesti todella vaikeaa. Tuntuu oudolta, että yhteiskunta tuntuu haluavan tukea tällaisia henkilöitä saamaan töitä ja liittymään johonkin yhteisöön, mutta teot viestittävät toista, Ulmanen toteaa.

Laptuote-säätiöllä on noin 500 asiakasta, joille järjestetään koulutusta, valmennusta ja kuntoutusta, ja joita autetaan työllistymisessä. Säätiö toimii koko Etelä-Karjalassa ja sen toimipisteet sijaisevat Lappeenrannassa ja Parikkalassa.