Kulunut vuosi on ollut taipalsaarelaiselle Paula Jylhälle kuin painajainen. Eläkkeellä oleva Jylhä on jäänyt taloudellisesti jumiin omistamaansa, kosteusvaurioiden kurittamaan asuntoon Saimaanharjun Kuhatielle.

— Olisin jo lähtenyt, jos olisin voinut. Mutta en ole voinut lähteä maksamaan vuokraa uudesta asunnosta, kun on tästäkin asunnosta velkaa maksettavana, Jylhä sanoo.



Kunnan kiinteistöyhtiö omistaa Kuhatie 2:n rivitalosta kahden ja Taipalsaaren kunta yhden asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Neljää asuntoa koskevat osakkeet ovat yksityisessä omistuksessa. Vuoden ajan taloa on yritetty myydä, mutta ainuttakaan ostotarjousta ei ole tullut.



Asuntojen omistajat eivät saa rahaa mistään. Paula Jylhä on edelleen pattitilanteessa, jossa hän oli jo vuosi sitten marraskuussa, kun Etelä-Saimaa haastatteli häntä.

— Kärsin homeen takia hirveästä nuhasta ja yskästä. Astma tuli jo vuosia sitten, ja olen masentunut tähän tilanteeseen.