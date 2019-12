Kauko-ohjauksen vika saatiin korjattua Karjalan radalla: ”Korjausta on tehty maanantaina isolla volyymillä”

Karjalan radan kauko-ohjauksen ja liikenteen häiriö saatiin korjattua maanantaina iltapäivällä. Liikenteenohjausjärjestelmä meni epäkuntoon Lappeenrannan kohdalla sunnuntaina.

Junaliikenne on palautunut normaaliksi Kouvolan ja Joutsenon välillä, kun osuus hoidettiin bussikuljetuksin noin vuorokauden ajan.

Myöhästymiset vian ja bussikuljetusten aikana vaihtelivat tunnista kolmeen tuntiin. Vika ei vaikuttanut Suomen ja Venäjän väliseen junaliikenteeseen.

Liikenteenohjauksen ja hallinnon tietojärjestelmistä vastaava johtaja Mikko Natunen Finrail-yhtiöstä kertoo, että vika paikantui Luumäki—Lappeenranta-välin vanhaan, 1990-luvulla rakennettuun ohjausjärjestelmään.

— Vian takia asetinlaitteita ei voinut ohjata. Korjausta tehtiin maanantaina isolla volyymillä.

Natusen mukaan vikaa selvitettiin turvalaitteiden kunnossapidon ja järjestelmätoimittajan yhteistyönä.

Karjalan radalla on sattunut muitakin häiriöitä tämän vuoden aikana.

Esimerkiksi nyt vikaantunut vanha järjestelmä Luumäen ja Lappeenrannan välillä meni epäkuntoon myös syyskuun lopussa. Tuolloin vika saatiin korjattua noin vuorokaudessa.

Lokakuun loppupuolella sattui asetinlaitevika Kytömaan ja Korvensuon välillä sekä sähköratavaurio Raipon ja Vainikkalan välillä.

Kai Skyttä Nyt junaliikenne alkaa kulkea normaalisti Kouvolan ja Joutsenon välillä. Vielä puoliltapäivin bussit olivat käytössä.

Vikojen määrä voi vähentyä tulevaisuudessa.

Kaakkoisen Suomen rataverkolla on käynnissä kauko-ohjausjärjestelmän uusiminen (KAKO). Liikenteenohjausjärjestelmää uusitaan vaiheittain rataosuus kerrallaan. Yhtenä uusittavana osuutena on Lahdesta Kouvolan ja Lappeenrannan kautta Joensuuhun kulkeva Karjalan rata.

Uusimista tehdään myös pääradoista erkanevilla osuuksilla, joista Savonlinnan ja Parikkalan väli valmistui joulukuun alussa. Osuus Luumäeltä Vainikkalaan saa myös uuden järjestelmän.

Samaan aikaan Väylävirasto uusi rataverkon turvalaiteitta. Työt kytkeytyvät toisiinsa siten, että ensin uusitaan turvalaitteet ja sen jälkeen kauko-ohjausjärjestelmä.

Kyseessä on Natusen mukaan iso uudistus ja merkittävä parannus nykyiseen. Finrailin osuus kustannuksista on noin kymmenen miljoonaa euroa. Väyläviraston osuus on sekin miljoonaluokkaa.

Kai Skyttä Junaliikenne on palautunut normaaliksi verrattuna puolenpäivän tilanteeseen.

Liikenteenohjauksen teknisissä järjestelmissä esiintyy Natusen mukaan vikoja satunnaisesti. Kriittisiä liikenteeseen vaikuttavia ohjausjärjestelmien vikoja on yleensä muutamia vuodessa. Vikoja varten on teknisiä ja toiminnallisia varamenettelyjä.

Toimintavarmuus ja varautuminen ovat olleet yksi tämän vuoden keskeinen kehityskohde. Karjalan radalla ja Itä-Suomessa vikoja ei Natusen mukaan esiinny vikoja sen enempää kuin muuallakaan rataverkolla.

Säät eivät vaikututa kauko-ohjausjärjestelmän toimintaan, koska laitteet sijaitsevat sisätiloissa.