Lappeenrantalaismies on tuomittu vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja pahoinpitelystä.

Tuomio on ehdoton, koska teot tapahtuivat aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla. Mies tuomittiin myös ajokieltoon, koska hän oli ajanut autoa päihtyneenä ja ilman ajo-oikeutta. Mies tuomittiin yhteensä 12 eri rikoksesta, joista kuusi oli näpistyksiä.

Teoista vakavin oli törkeä pahoinpitely. Syytetty ja hänen naisystävänsä olivat tapelleet syytetyn asunnossa. Oikeudessa heidän kertomuksensa erosivat toisistaan, mutta Etelä-Karjalan käräjäoikeus piti pahoinpidellyn naisen kertomusta syytetyn kertomusta luotettavampana.

Oikeus katsoi, että naisen päässä ollut haava oli tullut, kun syytetty oli lyönyt naista retkikirveen hamaralla. Oikeuden mukaan miehellä oli myös puukko.

Syytetty oli myös uhannut tappaa naisen.

Oikeus määräsi miehen maksamaan naiselle korvauksia 5 750 euroa korkoineen.

Tuomitun on maksettava lapselle korvausta henkisestä kärsimyksestä

Pahoinpitely tapahtui lappeenrantalaisella polulla. Syytetty potkaisi ja kuristi 10-vuotiasta poikaa. Poika oli päässyt ylös ja juossut karkuun.

Syytetty myönsi potkaisseensa ja tönineensä poikaa, mutta kiisti kuristamisen.

Oikeus katsoi kuitenkin todistetuksi, että kuristaminen tapahtui. Teko on poikkeuksellinen, koska uhri on lapsi. Tilanne on todennäköisesti ollut varsin pelottava lapselle.

Miehen on maksettava pojalle korvausta henkisestä kärsimyksestä 400 euroa korkoineen.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen pojan matkapuhelimen näpistämisestä.

Alkoholin ja ruuan näpistyksiä syytetyn on korvattava noin 500 euroa korkoineen.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Itä-Suomen hovioikeudelta voi anoa valituslupaa.