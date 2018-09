Palveluskoiraharrastajien mukaan koiran kouluttamisessa yhteisön tuki on tärkeää. Muilta harrastajilta saa arvokkaita oppeja sekä henkistä tukea ennen tärkeitä kisoja ja kokeita.

Aurinko painuu mailleen, ja Joutsenon Konnunsuolla kuuluu koiran haukahtelua.



Rea Liukkonen ja nelivuotias saksanpaimenkoira Aino tekevät suojeluharjoitusta maalimies Jukka Vanhasen ja koulutusohjaaja Laura Mikonsaaren antaessa ohjeita.

— Rea, vaikka jännittää, muista pysyä rauhallisena, Vanhanen neuvoo napakasti.

Jenni Hirvinen Palveluskoiraharrastus vie aikaa ja hitsaa harrastajajoukon tiiviiksi yhteisöksi. Rea Liukkonen ja saksanpaimenkoira Aino harjoittelevat toiseen suojelukokeeseen Joutsenon Konnunsuolla. Suojeluharjoituksessa Jukka Vanhanen toimii koiraa haastavana maalimiehenä, joka piiloutuu koiralta ja ottaa sen hyökkäyksen vastaan.

Perheetkin kulkevat harjoituksissa

Saksanpaimenkoiraliiton Saimaan alaosasto on kokoontunut kymmenen vuoden ajan kouluttamaan koiria Kivisaaren entisen avovankilan kentällä.



SPL Saimaaseen kuuluu yhteensä runsaat 40 eteläkarjalaista, joista parisenkymmentä käy Konnunsuolla harjoituksissa. Osa jäsenistä on harrastanut yhdessä melkein vuosikymmenen. Harjoituksissa on itketty ja naurettu yhdessä, Laura Mikonsaari kertoo.

— Olemme kuin yhtä suurta perhettä, Rea Liukkonen toteaa.



Harrastajien oikeatkin perheet kulkevat harjoituksissa mukana. Tällä kertaa harjoituksia seuraavat Laura Mikonsaaren mies Harri Hyväri ja heidän poikansa Hermanni Hyväri.



Jukka Laurila taas oli Hermannin ikäinen, kun vanhemmat ottivat pojan mukaan palveluskoiraharrastukseen. Nyt Laurila kouluttaa omaa suursnautseriaan Kalia.





Koiraharrastus nielee valtavasti aikaa

Koiraharrastus on elämäntapa, joka vie lähes kaiken vapaa-ajan.

— Kun poikamme Niilo syntyi, emme pitäneet oikeastaan minkäänlaista taukoa treenaamisesta. Poika kulki mukana treeneissä, ja tarvittaessa kentän reunalta löytyi lapsenvahteja, kertoo Vanhanen, jonka vaimo Anu Laaksolehto on mukana harrastuksessa.



Harrastajat näkevät toisiaan myös treenien ulkopuolella. He ovat juhlineet kauden alkua ja päätöstä sekä käyneet jääkiekkopeleissä.

Suojelukoe on yhteinen maali

Ryhmän yhteishenki syntyy paitsi jäsenten tuntemuksesta ja luottamuksesta myös siitä, että useimmilla heistä on yhteinen maali: suojelukoe.



Maallikon silmin suojeluharjoitus näyttää hurjalta: saksanpaimenkoira juoksee maalimies Jukka Vanhasta kohti ja tarraa juuttikankaiseen käsisuojaan, joka näyttäytyy koiralle saaliina. Koiran hännän heilutus paljastaa, että kyseessä on leikki. Koira nauttii maalimiehen kanssa kamppailemisesta.



Harrastajat kertovat, että monilla on väärä kuva suojelusta: jotkut virheellisesti ajattelevat, että koiraa tehdään vihaiseksi. Harrastajat huomauttavat, että koira kuitenkin testataan käyttäytymiskokeen avulla ennen kuin suojelukokeeseen pääsee. Koiran täytyy olla itsevarma ja käyttäytyä hyvin, ja se ei saa olla aggressiivinen muita koiria tai ihmisiä kohtaan. Myös ohjaajalta vaaditaan lisenssi suojelukoulutuksen aloittamiseen.



Konnunsuon yhteisön harjoituksissa koirille opetetaan paitsi suojelua myös perustottelevaisuutta ja ihmisen jäljestämistä.

Harjoitukset järjestetään Kellaritiellä Joutsenossa.

Yhteisöstä saa henkistä tukea

Koiran kouluttamisessa yhteisön tuki on arvokasta. Ryhmässä pystytään jakamaan oppeja, ja eläimet tottuvat ihmisten ja muiden koirien aiheuttamiin ääniin.



Muilta harrastajilta saa myös henkistä tukea ennen kisoja ja kokeita. Syyskuun lopussa Rea Liukkosella ja Aino-koiralla on edessä IPO 2 eli toinen suojelukoe.

— Tätä tekee sydämellään. Meinaan pakahtua ylpeydestä, kun näen tuttujen koirien ja ohjaajien kehitystä, Laura Mikonsaari sanoo.

Olemme kuin yhtä suurta perhettä. -Rea Liukkonen

Palveluskoirat

Palveluskoiriksi kutsutaan koiria, jotka on koulutettu toimimaan ihmisen apuna etsintä- ja suojelutehtävissä.

Saksanpaimenkoira, bokseri, dobermanni, rottweiler, suursnautseri ja belgianpaimenkoirat ovat tunnetuimmat palveluskoirarodut.

Lähde: Suomen palveluskoiraliitto.