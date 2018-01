Miika, Iia, Joni ja Henriikka karistivat Etelä-Karjalan tomut — Nyt he valmistavat Mersuja Uudessakaupungissa Mersun katumaastureita valmistava Uudenkaupungin autotehdas palkkasi viime vuonna 2400 työntekijää. Tapasimme neljä Etelä-Karjalasta Uuteenkaupunkiin töihin lähtenyttä. Marleena Liikkanen Miika Sipari käy kuntosalilla viisi kuusi kertaa viikossa. Hän sanoo, että saliharjoittelun ansiosta työ autotehtaalla ei tunnu fyysisesti raskaalta.

Ennen yövuoroa Miika Sipari käy treenaamassa laitilalaisella kuntosalilla. Hän lämmittelee soutulaitteella ja siirtyy sitten ylätaljaan. Treenin jälkeen Sipari käy suihkussa, syö ja lähtee töihin.

Autotehtaalle Sipari, 23, ajaa kotoaan Laitilasta noin vartissa.

Siparin veli näki autotehtaan rekrytointirekan Lappeenrannassa Marian aukiolla ja kehotti veljeään käymään rekassa. Sipari kävi, täytti hakemuksen ja pääsi haastatteluun.

— Viiden päivän päästä soitettiin, ja kysyttiin haluanko logistiikkaan, hitsaamoon, maalaamoon tai kokoonpanoon. Sanoin, että mieluiten haluan kokoonpanoon, Sipari muistelee.

Lappeenrannassa hän työskenteli pari vuotta Lassila ja Tikanojalla huoltomiehenä ja kiinteistönhoitajana. Siellä esimies kannusti Siparia tarttumaan tilaisuuteen ja sanoi, että aina voi tulla takaisin Lappeenrantaan.

Sipari lopetti työnsä Lappeenrannassa perjantaina ja aloitti seuraavana maanantaina työt Uudessakaupungissa. Se onnistui, koska hän asui aluksi perhetutun luona.

— Oli helppo lähteä, koska muutin lapsuudenkodista tänne. Laitoin kamat autoon.

Sipari on työskennellyt autojen kokoonpanossa yhdellätoista eri työpisteellä. Viimeksi hän on mitannut ovien sulkeutumisvoimia ja varusteasemalla mitannut auton katon tasoeroja ja laittanut autoihin varusteita kuten tavaratilan peitteitä, varoituskolmioita ja ensiapupakkauksia.

Sipari on valmistunut ajoneuvoasentajaksi Saimaan ammattiopistosta ja viihtyy autotehtaalla. Työkavereista hän on saanut uusia ystäviä.

— On ollut silmiä avaavaa, kun on nähnyt, miten auto valmistuu. En ole päivääkään katunut, että lähdin tänne töihin. Tämä on siisti kokemus.

Joskus tulevaisuudessa Sipari aikoo hakea opiskelemaan poliisiksi tai jotain sellaista alaa, jossa yhdistyvät liikunta ja ihmiset ja jossa voi olla ihmisille avuksi.

— Päädyin autoalalle, koska olin kiinnostunut koneista ja autoista. Mutta autot ovat vain materiaalia. Minua kiinnostaisi olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Marleena Liikkanen Iia Kotti matkustaa toisinaan Lappeenrantaan tapaamaan avomiehensä sukulaisia ja luottokampaajaansa.

Tavoitteena edetä tehtaalla

Iia Kotti työskentelee autotehtaan sisäisessä logistiikassa. Hän kerää ja nostaa osia käsin keruuvaunuihin siinä järjestyksessä kuin niitä autojen kokoonpanolinjalla tarvitaan.

— Se on vähän kuin postin lajittelua. Siinä on auton sisäverhoilun osia, moottorin osia, ovenkahvoja ja muuta.

Kotti, 35, muutti Uuteenkaupunkiin Lappeenrannasta. Alun perin Heinolasta kotoisin oleva Kotti opiskeli Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa logistiikkainsinööriksi ja työskenteli Postissa 11 vuotta.

Kesällä 2016 Kotti irtisanoutui ja alkoi etsiä uutta työtä. Hän luki lehdestä, että Uudenkaupungin autotehtaalle etsitään työntekijöitä ja päätti hakea paikkaa.

— Kävin tutustumassa tehtaaseen pestuumarkkinoilla. Näin tehtaan ja tuotantolinjat.

Kotin avomies kannusti Kottia lähtemään Uuteenkaupunkiin, vaikka se tarkoittikin asumista eri paikkakunnilla.

Nyt avomies työskentelee pääkaupunkiseudulla, mutta tavoitteena on, että tulevaisuudessa molemmat asuisivat ja työskentelisivät Turun seudulla.

Työt autotehtaalla Kotti aloitti viime vuoden huhtikuussa.

— Ensin minulle annettiin kaksi päivää aikaa aloittaa työt. Sain kolme viikkoa aikaa asunnon etsimiseen.

Kotti löysi 35 neliön yksiön Uudenkaupungin keskustasta lähellä vierasvenesatamaa.

— Oli pakko ottaa asunto näkemättä sitä, koska asunnot menevät nopeasti.

Kotti pitää työnsä fyysisyydestä ja siitä, että keruualueet vaihtuvat päivittäin. Myös omaa tiimiään ja esimiehiään hän kehuu.

Kotin tavoitteena on, että hän pääsisi jossain vaiheessa tekemään koulutustaan vastaavaa työtä esimerkiksi logistiikkasuunnittelijana tai tiiminvetäjänä.

— Minulla pitäisi olla ihan hyvät mahdollisuudet edetä tehtaan sisällä.

Lappeenrannasta Kotti kaipaa Saimaata sekä luottokampaajaansa.

— Täällä Uudessakaupungissa ihmiset ovat verkkaisempia ja hieman varautuneempia kuin Etelä-Karjalassa.

Kun tarjolla oli vakituista työtä, se oli suurin porkkana. — Henriikka Heissalo

Marleena Liikkanen Henriikka Heissalo ja Joni Vento ovat kotiutuneet Vehmaalle. He tekevät nyt autotehtaalla samaa vuoroa ja kulkevat työmatkat yhdessä.

Porkkanana vakituinen työ

Iltapäivällä kolmelta Joni Vento kaartaa henkilöautolla vehmaalaisen rivitalon pihaan ja ajaa autokatokseen. Vento, 33, ja hänen puolisonsa Henriikka Heissalo, 28, ovat tehneet aamuvuoron autotehtaalla. Herätys oli aamuneljältä.

Vento on vesitestikorjaaja ja varmistaa, että valmistettujen autojen sisälle ei pääse vettä esimerkiksi ikkunoiden, lukkojen tai takakontin kautta.

— Työ on mukavaa. Siinä saa pähkäillä ja etsiä, missä vuoto on, Vento kertoo.

Heissalo työskentelee operaattorina hitsaamossa, hän laittaa telineisiin osia, jotka robotti hitsaa, ja tarkistaa että robotit toimivat oikein.

Imatralta pariskunnan sai muuttamaan Uuteenkaupunkiin vakituinen työ.

— Me molemmat teimme pätkähommia. Kun tarjolla oli vakituista työtä, se oli suurin porkkana, Heissalo kertoo.

Heissalo teki Imatralla ilta- ja viikonlopputöitä ravintola-alalla ja sitä ennen Alkossa. Matkailualan opinnot jäivät kesken, kun hän meni töihin.

Vento puolestaan on suorittanut tarjoilijan perustutkinnon, mutta hän on tehnyt keikkatöitä esimerkiksi leipomossa sekä Kaukaan ja Kaukopään tehtaiden huoltoseisokeissa. Aiemmin hän on muuttanut työn perässä Hankoon ja Hyvinkäälle.

Ajatus Uuteenkaupunkiin muuttamisesta oli Vennon. Hän luki verkosta, että autotehtaalle rekrytoitiin uusia työntekijöitä.

— Henriikka oli töissä. Laitoin hänelle Whatsappissa viestin, että joko laitetaan matkalaukkuja kasaan, Vento kertoo.

Heissalo ei heti innostunut, mutta täytti kuitenkin hakemuksen.

— Sanoin, että teen ravintola-alan töitä, että enhän minä osaa tehdä siellä mitään. Joni sanoi, että laita silti hakemus. Kannatti laittaa.

Vento aloitti työt viime helmikuussa. Aluksi hän työskenteli kokoonpanolinjalla ja rakensi autojen ovia.

Heissalo sai töitä toisella yrityksellä, ja pariskunta muutti rivitaloasuntoon Vehmaalle vappuviikonloppuna.

Etelä-Karjalasta pari ikävöi sukulaisia ja ystäviä, mutta myös Venäjän läheisyyttä.

— Kaipaan pikaisia lähtöjä Pietariin. Saatoimme ex tempore päättää, että lähdemme käymään syömässä Kentucky Fried Chickenissä, Vento sanoo