Kuntavaalien ehdokasasettelu on Imatralla loppusuoralla. Rivakan alun ottanut perussuomalaiset on jäänyt ehdokkaiden määrässä SDP:n ja kokoomuksen taakse. Näistä jälkimmäisellä on tällä hetkellä pisin lista 48 ehdokkaalla. Demareiden ja perussuomalaisten vanhat ääniharavat hakevat jatkoa, mutta kokoomuksen kärkipaikalla tullaan näkemään uusi nimi.