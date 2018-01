Finnos tekee Tukkikadulla sahoille rahantekokoneita, entisissä Polan tehtaan tiloissa muhii ehkä Lappeenrannan uusi menestystarina Konenäköön perustuvia tukkimittareita tekevä Finnos sai lentävän lähdön. Yliopistolta ponnistanut tuore yritys aikoo valloittaa maailman. Jere Heikkinen esittelee lyijyeristettyä konttia Finnoksen tuotantotiloissa.



Lappeenrantalaisen konenäköä kehittävän Finnoksen eteisessä riisutaan kengät. Entisen Polan vaatetehtaan tiloihin Palloon puolitoista vuotta sitten perustetussa startupissa ollaan toimistopuolella sukkasillaan.

— Mutta emme me tänne tulleet hissuttelemaan. Äärimmäisen rankka kehitysprosessi on takana, ja tähtäin on tulla alan suurimmaksi peluriksi, visioi Finnoksen toimitusjohtaja Jere Heikkinen, 35.

Kaikki on kiinni tiimistä. Meillä on rämäpäistä porukkaa, joka ei ole tullut luovuttamaan. Jere Heikkinen

Ensimmäisen tilikauden liikevaihto, runsaat kaksi miljoonaa euroa, ilmeisesti ainakin kaksinkertaistuu alkavalla kaudella. Menon pitäisi siitä vain kiihtyä.

Heikkinen toivoo, että viiden vuoden kuluttua liikevaihto huitelee 30 — 40 miljoonan euron tietämissä. Tavoitteena on kilpailuetua tuova sarjatuotanto, vaikka kukin tukkimittarikontti räätälöidäänkin asiakkaan tarpeisiin.

Lisää työntekijöitä palkataan kansainväliseen porukkaan

Finnoksessa työskentelee 20 omaa ja viisi alihankkijoiden työntekijää. Lähiaikoina palkataan 6 — 8 lisää. Kansainvälisessä porukassa puhutaan yli viittä eri kieltä.

Heikkinen kutsuu Tukkikadulla sijaitsevan yhtiön tuotetta, konenäköön perustuvaa tukkimittaria mutkattomasti rahantekokoneeksi.

Tilaajilleen eli vaikka UPM:n, Stora-Enson tai Metsä Fibren sahoille tämä röntgen- ja lasertekniikkaa käyttävä laite tuo Heikkisen mukaan yhtä puukuutiota kohti kahden-kolmen euron hyödyn. Suurehkolla sahalla tukkien laatua mittaavan laitteen läpi sujahtaa vuodessa 500 000 kuutiota puuta.

Tähtäimessä ei ole enempää eikä vähempää kuin mailmanvalloitus.

Puolen miljoonan euron kontteja



Noin puolen miljoonan euron arvoisia tukkimittarikontteja on puolen vuoden aikana toimitettu seitsemän. Tänä vuonna kontteja lähtee vielä kahdeksasta kymmeneen.



— Kilpailu on kovaa. Valttikorttimme on nopeus. Olemme onnistuneet voittamaan asiakkaiden luottamuksen.



Finnos syntyi vuonna 2016, kun hollolalaisen Bintecin avainhenkilöt ostivat yhtiön liiketoiminnan. Bintecillä oli toimipiste myös Lappeenrannassa. Bintec hyödynsi tuotteissaan röntgentekniikkaa.

— Aloitimme massiivisen kehitystyön. Kysyimme sadassa tapaamisessa asiakkailta, että minkälainen tulevaisuuden mittarin pitää olla.

Tutkimusta ja työntekijöitä LUTilta

Avainhenkilöistä ja työntekijöistä iso osa on opiskellut tai opiskelee Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT).

— Teemme yliopiston kanssa yhteistyötä. Kilpailuetumme perustuu paljolti yliopistolla tehtyyn tutkimukseen. Ilman LUTia meitä ei olisi, sanoo väitöskirjaa valmisteleva Heikkinen.



Ely-keskus on tukenut yrityksen tuotekehitystä ja paikallinen osuuspankki sekä Euroopan investointirahasto antaneet kasvulainaa. Nyt yhtiö pyörii tulorahoituksen turvin.





Heittäytymisellä saavutettu tulos perustuu käsin poimittuun tiimiin

Vauhtiin on päästy kovan puristuksen jälkeen.

— Tie on ollut todella haastava. Ei tätä ole polkaistu käyntiin ilman kyyneleitä. Mutta raskain kehittämisvaihe on nyt takana, nyt voi enemmänkin viritellä, kuvailee Heikkinen.

Heikkinen kehuu estoitta tiimiään. Joukkoon on kuulemma valittu parhaat.

— Kaikki on kiinni tiimistä. Meillä on rämäpäistä porukkaa, joka ei ole tullut luovuttamaan. Tunne siitä, että tällä porukalla pystyy tekemään todella hyviä mittareita, on kantanut.

Töissä ollaan kuin kotona, välillä soitetaan bändin kanssa

Heikkinen sanoo tekevänsä töitä tauotta.

— Olen koko ajan käytettävissä. Jotenkin sairaalla tavalla tykkään kiireestä ja paineesta. Tulokset motivoivat. Vaikka tämä on stressaavaa ja kuluttavaa, on tämä hauskaakin.

Työntekijät voivat viettää aikaa kotoisaksi tehdyllä työpaikalla muutenkin, ja viettävätkin. Lapsiakin, myös Heikkisen kaksi poikaa, siellä joskus pyörii.

Työporukan bändillä on harjoittelutilat. Heikkinen on bändin solilsti.

Heikkisen puoliso Karoliina Sipari vastaa Finnoksessa sihteerin tehtävistä.



— Minkä ansiosta näemme sentään päivittäin, kertoo Sipari.