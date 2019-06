Muutakin kuin silmänruokaa — Katso täältä, millaista lähiruokaa on tarjolla Etelä-Karjalassa

Savolaisen puutarhalla kimalaisilla on tärkeä rooli tomaattien päätymisessä kuluttajan lautasille. Yksi kimalainen käy lentoreissullaan noin 400 kukassa.

Savolaisen puutarhan kasvihuoneilla käy korvia huumaava surina kimalaisten ahertaessa tomaattipensaiden kukkien kimpussa. Puutarhurin pikku apulaisilla on huomaamaton mutta tärkeä rooli tomaattien päätymisessä kauppoihin, toreille ja lopulta kuluttajien lautasille.

— Yksi kimalainen käy lentoreissun aikana noin 400 kukassa. Tomaattihan ei valmista tomaattia tee, jos se ei saa pölytystä, puutarhayrittäjä Marko Savolainen huomauttaa.

Yhdessä kimalaispesässä on noin kuusikymmentä asukkia, joka on Savolaisen mukaan riittävä vahvuus isonkin kasvihuoneen pölyttämiseen. Kimalaisarmeijaa vahvistetaan tosin satokauden aikana, sillä aina silloin tällöin ”rintamakarkuri” livahtaa ulos tuuletuksen aikana.

Savolaisen puutarhan kolmestatoista kasvihuoneesta peräti kahdeksassa kasvatetaan syötäväksi tarkoitettuja hyötykasveja. Loput viisi on rauhoitettu silmänruoalle eli kesäkukille.

— Näiden lisäksi on kahdeksan kausihuonetta, joissa ei talvella ole kattoa päällä, koska ne eivät kestä lumikuormaa, Savolainen kertoo.

Kimalaiset ahertavat tomaattipensaiden kimpussa.

Vanhempi väki käy torilla, nuoria ei näy

Marko Savolainen on puutarhayrittäjä jo neljännessä sukupolvessa. Savolaisen puutarha on sijainnut samalla paikalla Immalanjärven rannalla jo vuodesta 1925 lähtien.

Perheyrityksessä häärivät mukana myös hänen vanhempansa Lauri ja Raili Savolainen, jotka ovat virallisesti eläkkeellä, mutta auttelevat edelleen puutarhan pyörittämisessä.

Puutarhan tuotteet ovat tuttuja Imatran seudun torikävijöille. Tänäkin kesänä toripöytä on katettu vapusta alkusyksyyn saakka Imatrankoskella, Vuoksenniskalla, Mansikkalan maalaistorilla ja Simpeleellä.

— Torimyynnin volyymi on melko pientä. Vanhempi väki, joka on tykännyt meillä käydä, vähenee joka vuosi, eikä nuoria oikein ole tullut tilalle. Maalaistorilla käy vähän erilaista porukkaa kuin muilla toreilla. Siellä on se etu, että autolla pääsee lähelle.

Lähiruokabuumi kuitenkin näkyy Savolaisen puutarhankin tuotevalikoimassa. Pelkästään erilaisia tomaattilajikkeita on nykyisin niin moneen makuun, että Savolainen ei välillä tahdo itsekään muistaa, mitä kaikkea kasvihuoneisiin on kylvetty.

— Pyrimme siihen, että toripöytä on mahdollisimman monipuolinen. Jokaiselle jotain, hän kiteyttää.

Tomaattien annetaan kypsyä rauhassa. Ne poimitaan vasta, kun tomaatin väri on kauttaaltaan punainen. Se takaa hyvän maun.

Vaaleanpunaista tomaattia karsastettiin aluksi

Kasvatuskokeiluihin on sisältynyt sekä hittejä että huteja. Joskus asiakkaat ovat lämmenneet uusille tuotteille hitaasti, mutta kun makuun on päästy, kysyntää on riittänyt.

— Esimerkiksi vaaleanpunainen tomaatti ei kelvannut kenellekään, kun ensimmäisen koe-erä tuli meille parikymmentä vuotta sitten. Nykyisin moni tulee ostoksille ihan sitä varten, sillä sitä pystyvät syömään nekin, joille normaalin tomaatin happo on liian voimakas.

Savolaisen mukaan suurin osa puutarhassa kasvatetuista hyötykasveista toimitetaan myyntiin paikallisiin Keskon ruokakauppoihin.

— Pääartikkeleita ovat tomaatti, kurkku ja avomaakurkku, jota tosin sanomme avokurkuksi, koska se kasvatetaan sisällä. Kurkun ja tomaatin osalta kauden sato on keskimäärin muutamia kymmeniä tuhansia kiloja, Marko Savolainen sanoo.

Pitkä kurkku on yksi puutarhan päätuotteista.

Aina pitää kokeilla jotakin uutta

Pienemmässä mittakaavassa kasvatetaan muun muassa keräkaalia, kukkakaalia, porkkanaa, paprikaa, kesäkurpitsaa, kurpitsaa, punajuurta, hernettä ja sipulia. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Perunaa ja mansikkaa on sekä kasvihuoneissa että avomaalla.

Puutarhan sisälle kätkeytyy myös yrttitarha. Ruukuista pinnistää muun muassa tilliä, timjamia, rosmariinia, basilikaa, oreganoa, ja ruohosipulia. Laventeliakin on tänä keväänä kokeiltu kasvattaa.

— Aina pitää kokeilla jotain uutta. Kaikki mausteet eivät idä ollenkaan. Sen näkee vain kokeilemalla, mitkä menestyvät, Raili Savolainen sanoo.

Uutta pukkaa muuallakin kuin kasvihuoneiden sisällä. Puutarhan on tarkoitus kasvaa uudella, keskittymän tähän mennessä suurimmalla, 1 400 neliön kokoisella kasvihuoneella.

— Näin olisi tarkoitus, kunhan tavarantoimittaja saisi aikaiseksi toimittaa rakennustavaraa tänne asti, Marko Savolainen toteaa.

Mikä on Savolaisen oma lempiherkku oman puutarhan antimista?

— Ohi mennessä tulee napattua aina noita kirsikkatomaatteja, mutta jos on tuoretta leipää, niin kun siihen laittaa päälle pihvitomaatin, se ei kaipaa mitään muuta. Se on sama kuin läskiä laittaisi päälle, niin hyvää se on, Savolainen naurahtaa.

Lappeenrantalaisen Kuorttisen kanalan kanojen meininkiä.

Mika Strandén

