Liput J. Karjalaisen Lappeenrannan keikalle ovat niin haluttuja, että nettihuijaritkin heräsivät

J. Karjalaisen maaliskuinen keikka Lappeenrannassa sai nettihuijarit liikkeelle. Nuijamiehen keikka myytiin loppuun alle vuorokaudessa, ja ilman lippua jääneille alkoi nopeasti tulla epämääräisiä lipputarjouksia Facebookin välityksellä.

Nuijamiehen tiedottaja Kira Pesonen kertoo, että kulttuuritilalle ilmiö on uusi. Yli 600 käyttäjää on ilmoittanut olevansa kiinnostunut keikasta Facebookissa. Nuijamiehen mittapuulla määrä on poikkeuksellisen suuri.

— Oma teoriani on, että se on herättänyt nettihuijareiden kiinnostuksen. Aiemminkin on ollut loppuunmyytyjä keikkoja, mutta noin montaa kiinnostunutta ei ole ennen ollut Facebookissa.

Pesosen mukaan huijarit ovat sekä tarjonneet lippuja tapahtuman Facebook-seinällä julkisesti että ottaneet yksityisviestillä yhteyttä sellaisiin käyttäjiin, jotka ovat julkisesti kaivanneet lippuja tapahtuman sivuilla. Osa huijareista on viestinyt sujuvalla Suomella, mutta osalla on selvästi ollut käytössä konekääntäjä.

Kun lippuja toivoneet ovat viestitelleet huijareiden kanssa, epäilykset ovat heränneet viimeistään kaupantekovaiheessa.

— Nyt on käynyt niin onnekkaasti, että kukaan ei ole mennyt lankaan. Tai ainakaan meidän tiedossamme ei ole ketään sellaista.

Pesonen kertoo poistaneensa Facebook-tapahtuman sivuilta viiden huijaritilin viestejä. Osa tileistä oli tullut jo poistetuiksi myös Facebookin toimesta, eli tilit oli todennäköisesti ilmiannettu huijareina.

— Osalla tileistä on ollut suomenkieliset nimet, mutta niissä ei ole ollut profiilikuvaa, tai profiilikuva on sellainen, että se on selkeästi otettu ulkomailla. Kuva on voitu ottaa netistä, tai esimerkiksi jonkun profiili on kaapattu.

Nuijamies laati tapahtuman Facebook-sivuille varoituksen huijareista maanantaina. Tästedes kaikki kyseisen tapahtuman kommentit ennakkomoderoidaan. Pesonen uskoo, että J. Karjalaisen kohdalla on kyse poikkeuksellisesta ilmiöstä, eikä jatkossa tarvitse ryhtyä samoihin toimiin ellei jokin muu tapahtuma osoittaudu yhtä suosituksi.