Ari ja Kati Tanninen perustivat perheen opiskeluaikana ja selvisivät haastavasta arjesta yhdessä – 30 vuotta naimisissa olleen imatralaisparin yhdisti jääkiekko

Ari ja Kati Tanninen ryhtyivät perustamaan perhettä jo aikaisessa vaiheessa. Opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen on ollut välillä haastavaa. Isovanhemmat ovat olleet korvaamattomana apuna. Lähtö maapallon toiselle puolelle töihin pyöri välillä mielessä, mutta Imatra vei voiton.

Imatralaisilla Ari Tannisella, 52, ja Kati Tannisella, 51, on takana pitkä taival yhteistä elämää. He ovat olleet naimisissa pian 30 vuotta. Samalla he ovat kasvattaneet kaksi lasta aikuisiksi ja rakentaneet molemmat omaa työuraa.