Minne mennä viikonloppuna? Etelä-Saimaa poimi vinkkejä Lappeenrannan runsaasta tapahtumatarjonnasta

Lappeenranta viettää 370-vuotisjuhliaan ja tarjoilee kaupunkilaisille ilmaisohjelmaa Linnoituksessa, mutta muitakin vaihtoehtoja on tarjolla. Muun muassa Karhuvuoren Carloksessa keikkailee bluesmestari Tomi Leino ja musiikkiopistolla jazzbändi Aurora Hentunen quartet.

Musiikkia moneen makuun

Lappeenrannassa on viikonloppuna tarjolla vaikka mitä tekemistä. Lappeenrannan kaupunki järjestää 370-vuotisjuhlien kunniaksi ohjelmaa Linnoituksessa, mutta muutakin tarjontaa kaupungissa riittää.

Musiikkia moneen makuun

Etenkin raskaan rockin ystävien kannattaa suunnata perjantai-iltana Pusupuistoon Pallorockiin, jossa esiintyy kuusi paikallista bändiä. Musiikki alkaa kello 16, jolloin lavalle nousee punkbändi Ilmaisjakelu. Loppuillan ohjelmassa on kello 17 Aston Kalmari, kello 18 Pontus, kello 19 Rumat Lapset ja kello 20 Madred. Illan päättää kello 21 aloittava 2 Wolves. Ohjelman on suunnitellut Lappeenrannan elävän musiikin yhdistys Lelmu, ja tapahtuma on yleisölle ilmainen ja ikärajaton.

Markus Kuokkanen Madred esiintyy perjantaina Pallorockissa Pusupuistossa. Kuvassa vasemmalta Aapo Peuhkuri, Viljami Rings, Oskari Hurskainen ja Harri Tikka.

Linnoituksen toisessa päässä eli Satamatie kuutosessa esiintyy perjantaina kello 20 lähtien Saara Östman ystävineen. Östman on monipuolinen esiintyjä, joka on tullut lappeenrantalaisille tutuksi muun muassa Kimpisen lukioteatterista. Nykyään hän opiskelee muusikoksi Jyväskylän konservatoriossa.

Livemusiikkia voi perjantai-iltana kuulla myös muissa Lappeenrannan kuppiloissa, joissa paikalliset kuorot kiertävät esiintymässä Art@bars-tapahtuman yhteydessä. Vaikkapa viihdekuoro Carpe Diemiä voi piipahtaa kuuntelemassa kello 18.30 Osuuspankin yläkerran näköalaravintolassa samalla, kun ihailee hienoa Saimaa-maisemaa.

Lauantaina Linnoitukseen pystytetyssä juhlateltassa pääsee kuulemaan ilmaiseksi nimekkäitä esiintyjiä. Päivällä kello 14 alkaa Lappeenrannan kaupunginorkesterin ja Rakuunasoittokunnan konsertti, jonka solistina on Waltteri Torikka.

Iltaseitsemältä samassa teltassa aloittaa esityksensä tubettaja ja laulaja Tuure Boelius. Sen jälkeen vuorossa on Osmo's Cosmos. Illan päättää akustisena esiintyvä Kotiteollisuus.

Tuija Pauhu Waltteri Torikka bongattiin hiljattain lappeenrantalaisesta LAs Palmas -ravintolasta laulamasta karaokea. Viikonloppuna Torikka nähdään Linnoituksessa. Arkistokuva.

Jos ei pidä isoista väkijoukoista, mutta on bluesin ystävä, kannattaa lauantaina suunnata Karhuvuoren Carlokseen, jossa keikalla on nimekäs bluesmuusikko Tomi Leino duona Markus Duusin kanssa. Soitto alkaa noin yhdeksältä.

Musiikkipitoisen viikonlopun voi huipentaa vielä sunnuntai-iltana Lappeenrannan musiikkiopistolla, jonne saapuu keikalle korkeatasoinen jazzkokoonpano Aurora Hentunen quartet. Keikka alkaa kello 18.

Hiekkalinnan laitteisiin pääsee ilmaiseksi

Marleena Liikkanen Lapset pääsevät Hiekkalinnan laitteisiin lauantaina ilmaiseksi.

Myös lapsille on viikonloppuna nähtävää ja kuultavaa. Lauantaina aamupäivällä kannattaa suunnata Linnoituksen kesäteatteriin, jossa esiintyy Sari Kaasisen johtama Metku-kuoro. Esiintyminen alkaa kello 11. Sen jälkeen kuullaan juhlivalle Lappeenrannalle tehty uunituore rap, joka on kuudesluokkalaisen breikkarin ja räppärin Joel Purasen käsialaa.

Kesäteatterilta voi kävellä Linnoituksen kärkeen nauttimaan vielä kerran tämän kesän Hiekkalinnasta. Laitteet ovat avoinna ilmaiseksi lauantaina kello 10—16.

Viikonlopun aikana kannattaa käydä myös Marian aukiolla hämmästelemässä, miten liinalla kävelijät tasapainottelevat korkeuksissa Lappeen Marian kirkon tornista Osuuspankin katolle.

Tutustu Raatihuoneeseen ja uudistettuun Ratsuväkimuseoon

Oletko koskaan käynyt katsomassa, miltä Lappeenrannan kaunis Raatihuone näyttää sisältä? Lauantaina siihen on mahdollisuus, sillä Raatihuone on avoinna kello 10—14.

Linnoituksessa sijaitsevaan Ratsuväkimuseoon on juuri tehty iso remontti ja uudistus. Myös Ratsuväkimuseossa voi vierailla lauantaina, jolloin sisäänpääsy kaikkiin Lappeenrannan museoihin on ilmaista.

Minna Mänttäri Raatihuoneen ovet ovat ylelisölle auki lauantaina.

Mika Strandén Museoihin on sekä perjantaina että lauantaina ilmainen sisäänpääsy. Etelä-Karjalan museon Pyhän koiran niemi -näyttelystä löytyy nähtävää koko perheelle.