Robert’s Coffee avaa kuun lopussa Citymarketissa Imatralla — Prismakeskukseen tulee ensi viikolla Kirjapörssi Kahvila saattaa laajentua kesällä terassiksi parkkipaikan puolelle. Sekä Prismakeskuksessa että Citymarketissa liiketiloja on vielä pari tyhjillään. Mari Pajari Miksi ei, mietti Baris Turanli, kun päätti tuoda Imatralle tutun kahvilabrändin Robert's Coffeen. Uuden kahvilan kalustusta on jo paikoillaan Citymarketin tavaratalossa.

Kahvilaketju Robert’s Coffee avaa toimipisteen Imatralla tässä kuussa. Kahvila tulee Mansikkalaan Citymarketin tavarataloon ja sijoittuu samaan liiketilaan, josta Punnitse ja säästä toimi aiemmin.

Avajaisia kahvilassa vietetään näillä näkymin 20. maaliskuuta.

— Jos ehdimme saada kaiken valmiiksi. Vielä on paljon tehtävää, kuvailee yrittäjä Baris Turanli.

Tiskin takana on osattava sekä kahvit että jäätelön teko

Turanli toimii yrittäjänä kahvilassa vaimonsa kanssa. Pariskunta on muuttanut Turkista Suomeen, ja asunut Lappeenrannassa 14 vuoden ajan. He löysivät kansainvälisestä ketjusta itselleen sopivan kokonaisuuden, sillä Turanli itse on työskennellyt aiemmin jäätelöiden parissa ja vaimo puolestaan kahvilassa.

Etsimme lisäksi vielä ainakin yhtä työntekijää. — Baris Turanli

Robert’s Coffeen liikeideaan kuuluvat juuri erikoiskahvit sekä paikan päällä tehtävä jäätelö. Vaativan tuotevalikoiman vuoksi myös henkilöstön koulutukseen on varattu reilusti aikaa.

— Olemme tekemässä työsopimusta yhden henkilön kanssa, mutta etsimme lisäksi vielä ainakin yhtä työntekijää, Turanli kertoo.

Kesällä voi olla terassin aika

Uuden kahvilan sisustus on jo osittain paikallaan. Asiakaspaikkoja liiketilaan mahtuu yhteensä 65, mutta Turanli haaveilee sen kasvavan kesäaikaan.

Jos luvat viranomaisilta heltiävät, Robert’s Coffee laajentuu kevään tullen ulkotiloihin.

— Edustalle mahtuisi noin 15 asiakaspaikan terassi.

Kirjapörssi täyttää Prismakeskusta

Myös Prismakeskukseen rantautuu kevään aikana uusi toimija. Nissenin vieressä tyhjänä olleeseen liiketilaan muuttaa ensi viikolla Kirjapörssi.

Kirjapörssi ottaa käyttöön koko tilan, jonka jälkeen koko Prismakeskuksessa tyhjillään on enää pari pienehköä liiketilaa Alkon puoleisessa päädyssä.

Citymarketissa tyhjillään on myös kaksi liiketilaa, joista toinen kuului Tainionkosken apteekille.