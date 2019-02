Nopeasti lauhtunut sää on tehnyt jalkakäytävistä vaarallisen liukkaita Etelä-Karjalassa. Ilmatieteen laitos varoitti maanantaina, että Etelä-Karjalassa ja lähes kaikkialla muuallakin maassa kevyen liikenteen väylät ovat erittäin liukkaat. Liukastumisriski jalkakäytävillä on huomattava.

Pääkallokeli on ja pysyy vielä lähipäivienkin ajan, arvioi päivystävä meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.

— Jos jäävarastoa riittää, lähipäivät ovat torstaihin saakka vaikeita. Päivisin ollaan plussalla, ja yöllä käydään vähän pakkasella. Jotain pientä voi sataa. Keskiviikkona tulee hyvin lämmin puhallus, ja lämpötila kohoaa jopa lähelle viittä astetta. Sulamista tapahtuu ja sulamisvedet voivat jäätyä, Nyman kuvailee.

Mika Strandén Kirkkokadulla kävellyt Leena Karvonen sanoo, että kun pitää jalkalihakset hyvässä kunnossa, ei liukastele.. "30 kyykkyä kerralla. Liukuestetä en tämän takia tarvitse, kun osaa kävellä oikealla tavalla."

Torstaina liukkaus saattaa helpottaa, Nyman arvioi.

— Torstaina kylmenee ja sataa vähän lunta. Jos lumi sataa oikeaan aikaan niin, että maan pinta on märkä ja lämmin, lumi tarttuisi siihen kiinni ja saataisi vähän pitoa. Viikonloppu on sitten selvempää pakkassäätä.

Mika Strandén Lea Petriläinen sanoo selvinneensä liukastelulta senkin takia, että on viettänyt talvea Kanarialla. "Täällä kotimaassa ajan päivittäin pyörällä, ja pyörässä on nastarenkaat. Ne toimivat erinomaisesti."

Liukastelu ei ole juurikaan näkynyt päivystyksessä

Liukkaudesta huolimatta Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksessä liukastumispotilaita ei ollut maanantaina aamulla ja päivällä tavallista enempää. Toimintayksikön esimies Anne Saltiola yllättyi päivystyksen hiljaisuudesta.

— Mitään normaalista poikkeavaa ei ole ollut. Odotin, että liukastumispotilaita olisi enemmänkin, Saltiola sanoo.

Mika Strandén Oskari Hytti kertoo kaatuneensa kerran tänä talvena. "Liukastuin, kun kävelin pieneen jäiseen töyssyyn. Vähän se sattui, mutta selvisin säikähdyksellä. Näillä (liukaspohjaisilla, toim. huom.) kengillä pärjään kyllä talven läpi."

Talvipäivinä liukastumispotilaita tulee päivystykseen päivittäin enemmän ja vähemmän, Saltiola kuvailee. Myös leikkaushoitoa vaativia, vakavampia liukastumisvammoja tulee hoidettavaksi säännöllisesti.

— Tänä talvena liukastumispotilaita on tuntunut olevan jotenkin vähemmän kuin yleensä, Saltiola sanoo.

Valtava lumivarasto muuttuu suojalla jääksi

Päivystävä meteorologi Henri Nyman pitää kuluvaa helmikuuta erittäin liukkaana.

— Välillä on ollut plussaa ja sitten taas pakkasta. Vaikka välissä on hiekoitettu, on saattanut käydä niin, että hiekka on sulanut jään sisälle.

Mika Strandén Kauppakadulla kopistellut Terttu Repo sanoo, ettei lähde ulos ilman kävelysauvoja. "Keppien ansiosta olen pysynyt pystyssä. Ja jos keppien kanssa kaatuisi, niin ei ensimmäisenä pistäisi kättä maahan. Liukuesteet eivät minulle sovi. Niistä tulee selkä kipeäksi."

Liukkaus johtuu Nymanin mukaan siitä, että jalkakäytäville satanut mittava lumivarasto muuttuu jääksi suojasäällä.

— Ollaan vasta helmikuussa, joten aurinko ei vielä ole yhtä voimakas kuin maaliskuun puolivälissä, jolloin lumet alkavat normaalisti sulaa. Nyt lumet sulavat hitaasti.

Nyman sanoo käyttävänsä liukkailla keleillä nastakenkiä ja kertoo myös pysyvänsä pystyssä niiden avulla.

— Ei siinä muita keinoja olekaan estää liukastumista. Nastojen avulla saa mielenrauhaa ja voi keskittyä kävelyyn reippaaseenkin tahtiin.