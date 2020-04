Vappu on teekkareille yksi lukuvuoden kohokohtia, mutta tänä vuonna juhlat saivat väistyä töiden ja poikkeusolojen takia.

Stora Enson Imatran tehtailla kesätöitään aloitteleville Sophia Roviolle ja Heini Teräsvallille vappu on tänä vuonna varsin kirjaimellisesti työn juhla. LUT-yliopiston kolmannen vuoden opiskelijat leimaavat kellokorttinsa Kaukopäässä ja vetävät teekkarihaalareiden sijaan päälleen tehtaan työhaalarit.

Perinteiset vappuriennot tosin jäisivät muutenkin väliin, sillä opiskelijabileiden päälle on koronaepidemian takia vedetty henkselit.

Vuosi sitten vappuhulinoita riitti aivan eri malliin, varsinkin Teräsvallilla, joka oli opiskelijakillan projektivastaavana järjestämässä teekkareille toogabileitä.

– Kävimme myös kaverin kanssa höpöttelemässä vappuradiossa, Teräsvalli muistelee.

Teekkarilakit päässä kotonakin

Rovio nimeää tärkeäksi teekkariperinteeksi myös vappupiknikin, joka sekin on nyt peruttujen tapahtumien listalla. Fuksien kastamista jääkylmään Saimaaseen ei myöskään nähdä tänä keväänä.

Vaikka vappu on sekä Rovion että Teräsvallin mukaan yksi lukuvuoden kohokohdista, suuremmin tilanne ei kumpaakaan hetkauta.

Teräsvalli on sekä vappuaattona että vapunpäivänä töissä kellon ympäri. Rovio aloittaa työvuoronsa vasta vapunpäivän iltana, mutta kokoontumiskielto rajaa hänenkin juhlintansa lähipiiriin. Suunnitelmissa on yhdessäoloa poikaystävän kanssa sekä ainakin ruoanlaittoa. Sen verran juhlamieltä sentään kohotetaan, että teekkarilakit puetaan päähän kotioloissakin, sillä myös Rovion poikaystävä on teekkari.

Sophia Rovion kotialbumi Sophia Rovio poikaystävänsä Teemu Havulinnan kanssa vappupiknikillä vuonna 2019.

Teräsvalli sanoo, että vaikka rymyttyäkin on tullut, jättää hänkin herkästi menemättä juhliin, jos deadlinet koulun puolesta paukkuvat päälle. Hillitympi juhlinta sopii myös Imatralta kotoisin olevalle Roviolle kuin sanomalehti vappuhatun askarteluun.

– Olen muutenkin kohtuullinen alkoholin käyttäjä. Tykkään kyllä olla mukana pippaloissa, mutta jos edessä on vaikkapa tenttiin valmistautuminen, kaikkiin kissanristäisiin en osallistu.

Ruokalassa vapputunnelmaa

Kemiantekniikkaa opiskeleva Teräsvalli ja energiatekniikkaa opiskeleva Rovio aloittivat kesätyöt ensimmäisten joukossa, kun Stora Enso aikaisti osan kesätyöntekijöistä töiden alkua varmistaakseen tuotantoa koronaepidemian aikana.

Varamestareina työskentelevät Rovio ja Teräsvalli eivät odota vapun poikkeavan suuresti muista työpäivistä. Töitä paiskitaan normaalissa rytmissä pyhienkin läpi. Yksinäisyys vappuvuorolaisia ei uhkaa, sillä esimerkiksi vapunpäivänä tehtailla työskentelee yhden vuoron aikana noin 150–170 työntekijää.

Heini Teräsvallin kotialbumi Heini Teräsvalli sai teekkarikasteensa vapunaattona 2018.

Vappu näkyy tehtaan arjessa lähinnä siten, että ruokapalvelutoimittaja koristelee ruokalan ja tarjoaa vapputeemaista ruokaa munkkeja ja simaa unohtamatta.

Osalla tehtaan toimihenkilöistä on ollut tapana järjestää konttorin tiloihin vappubrunsseja, mutta koska suurin osa heistä on tällä hetkellä etätöissä, tämäkin perinne on nyt tauolla.

Lähikontaktit kirjataan ylös

Poikkeusaika on tuonut monenlaisia muitakin muutoksia elämään tehtaalla. Tehtaalle ei esimerkiksi tällä hetkellä päästetä vierailijoita ja ulkopuolisista urakoitsijoista vain tehtaan toiminnan kannalta kriittisimmät pääsevät tehdasalueelle.

Jokainen työntekijää kirjaa lisäksi lähikontaktinsa ja raportoi ne erilliselle lomakkeelle.

Lähikontaktien välttämisellä on ollut näkyviä vaikutuksia myös Rovion ja Teräsvallin työnkuvaan, joka pitää sisällään työnjohtamista sekä henkilöstövastuuta.

– Meitä on ohjeistettu niin, että minimoidaan valvomoissa käynnit, eikä jäätäisi höpöttelemään yhteen paikkaan pitkäksi aikaa. Samassa tilassa saisi olla kerrallaan enintään 15 minuuttia, Teräsvalli mainitsee.

Aamupalaverit ovat monen muun työpaikan tavoin siirtyneet verkon Teams-palveluun.

Joonas Tapaninen Vierailijoita ei tällä hetkellä päästetä Stora Enson Imatran tehtaille koronaepidemian vuoksi, siksi haastattelukin tehtiin etänä. Kuvassa ylhäältä Heini Teräsvalli, Sophia Rovio ja toimittaja Joonas Tapaninen.

Kesätyöntekijöitä ja riskiryhmiin kuuluvia on Rovion ja Teräsvallin mukaan ohjeistettu hyvin. He kumpikin uskovat, että jos annettua protokollaa noudatetaan, omasta terveydestä ei tarvitse olla huolissaan, vaikka tehtaalla liikkuu päivittäin satoja työntekijöitä.

– Tehdaskohtaiset ohjeistukset otetaan vakavasti, mutta huolellisuus myös oman hygienian suhteen on tässä tilanteessa lisääntynyt entisestään, Rovio sanoo.

Kandityö koronan kourissa

Riehakkaat opiskelijavaput eivät ole se syy, miksi Rovio ja Teräsvalli ovat alalleen hakeutuneet. Hämeenlinnasta lähtöisin olevalla Teräsvallilla, 25, on taustalla matematiikan ja tilastotieteiden opintoja ennen LUT-yliopistoon pyrkimistä. Rovion, 22, kiinnostus matemaattisiin aineisiin syveni lukiossa.

– Minulla on aina ollut halu auttaa ihmisiä, ja olen hakenut lääkikseenkin pari kertaa. Näin kuitenkin, että energiatekniikan alalla on myös paljon mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan keksintöjen ja innovaatioiden kautta, Rovio taustoittaa.

Yhteiskunnan lähes täydellinen pysähtyminen epidemian torjunnan ajaksi hidastaa myös opiskelijoiden etenemistä opinnoissaan. Rovio ja Teräsvalli ovat loppusuoralla kandidaatintutkielmiensa kanssa, mutta lähdeaineistojen saatavuudessa on ollut ongelmia kirjastojen ollessa kiinni. Teräsvalli aikoo valmistua kandidaatiksi joka tapauksessa viimeistään heinäkuussa, Roviolla valmistuminen saattaa venyä syksyyn.