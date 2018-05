Lopulliseen mittaansa laajentunut kaupungintalon edustatorin työmaa katkoo kävely- ja pyöräilyreittejä Lappeenrannan keskustassa.



Brahenkadun ja Pormestarinkadun väliltä suljettu Kirkkokatu avataan autoille 13. heinäkuuta, mutta kevyen liikenteen väyliä pysyy kiinni loppuvuoteen asti.

— Urakka on kokonaan valmis marraskuun lopussa. Kevyen liikenteen väylät ovat periaatteessa loppuun asti urakka-alueena, mutta yritämme mahdollisuuksien mukaan avata osan jo aiemmin. Töiden pitäisi lähteä valmistumaan Raatimiehenkadun ja Villimiehenkadun kulmasta, kertoo projektipäällikkö Eero Harju Lappeenrannan kaupungilta.



Etenkin pyöräilijät joutuvat kiertämään pyrkiessään esimerkiksi Armilan suunnasta keskustaan kauppakeskus Ison-Kristiinan ohi. Villimiehenkadun kevyen liikenteen luiska on suljettu, eikä kauppakeskuksen läpi saa pyöräillä.



Myös verotoimistoon kulkeminen on aiheuttanut hämmennystä. Etelä-Saimaan lukija kertoi pyrkineensä verotoimistoon Ison-Kristiinan suunnasta, mutta oli päätynyt harhailemaan hautausmaalle. Verotoimistoon pääsee remontin ajan vain Pormestarinkadun puolelta, sillä edustatorin puoleinen sisäänkäynti on työmaa-aluetta.