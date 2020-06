Komeita pyöriä ja rokettirollia, varmaan myös jenkkirautoja. Ja pitkästä aikaa yhdessä oloa.

Siinä kesäkuun viimeisen viikonlopun resepti Luumäen seudulla.

Kesän isot motoristitapahtumat Etelä-Karjalassa on peruttu, mutta Luumäellä järjestetään tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin kestävä Rock Lake Picnic, joka on jatkoa Imatran Varpasaaressa aiemmin järjestetyille Saimaa Picniceille.

– Kiinnostus on kovaa, kun ei ole pitkään aikaan ollut mitään, tapahtumajärjestäjä Matti Rajantie Luumäen Salpa-hotellilta kertoo.

Anniina Meuronen Tyyli motoristitapahtumissa on aika vapaa, vaikka harrikat ovatkin hyvin edustettuina. Imatralainen Kirsi Pääskyvuori ajoi vuosia sitten Imatran Saimaa Picnicissä paikalle traktorilla.

Salpa-hotelli buukattu jo täyteen

Varsinaisesti Rocklake Picnicin takana on South Carelian Bikers eli Etelä-Karjalan moottoripyöräkerhot, jotka löysivät Salpa-hotellilta ja sen lähialueilta korona-aikaan sopivan väljän kokoontumispaikan. Aiemmin vastaava kokoontuminen on järjestetty Imatran Varpasaaressa Saimaa Picnicin nimellä.

Matti Rajantie kertoo, että hotelli on jo myyty täyteen. Lisäksi tulijat voivat yöpyä telttailualueella tai Taavetti Holiday resortsin mökeissä. Kaikkiaan tapahtumaan pääsee vain korona-ajan rajoitusten sallimat 500 henkeä.

– Numeroituja rannekkeita myydään 450. Henkilökuntaa on se 50 henkeä, joten silloin homma on täysi, Rajantie kertoo.

Kaikki rannekkeen ostajat eivät ole kerralla samassa paikassa, joten tunnelmia pääsevät Salpa-hotellin rannalla, ravintolassa ja terasseilla imemään muutkin kuin rannekkeenostajat. Ravintolan täyttämisessä on rajoituksensa, mutta terasseilla ei.

– Kaikki on huomiotu, siellä on askelmerkit, missä pitää odottaa ja käsidesit joka paikassa. Toki jokainen liikkuu myös omalla riskillä ja vastuulla. Mahdottomuus on kaikkia paimentaa, jos 500 ihmistä tulee, mutta toivottavasti kaikki ymmärtävät vastuunsa, Rajantie selvittää.

Pieni on nyt kaunista

Laskettiin niin, että 500 ihmistä riittää tähän tapahtumaan. — Matti Rajanmäki

Toisin kuin suuret motoristitapahtumat, Rocklake Picnicin pelasti koronalta se, että se on riittävän pieni.

– Isoja tapahtumia ei voi järjestellä sen varassa, että ehkä toteutuu, ehkä ei, Rajantie huomauttaa.

Rocklake Picniciäkin käytiin järjestelemään jo tammikuussa.

– Oli meilläkin toki mielessä myös peruutus, mutta katsottiin sitten loppuun asti ennen kuin peruttiin, kun arveltiin, että maa alkaa avautua. Laskettiin niin, että 500 ihmistä riittää tähän tapahtumaan.

Raimo Eerola Rock Lake Picnicillä nähtäneen myös amerikanrautoja.

Kivijärvi run kiertää järven

Pääasia Rock Lake Picnicillä eivät silti ole rajoitukset, vaan rauta, kromi ja musiikki. Rajantie arvioi, että monilla moottoripyöräihmisillä on myös jenkkiautoja, joten osa saapunee paikalle niillä, Vaneilla ja vastaavilla.

Kalustoa pääsevät tarkastelemaan myös Kivijärven ympäristössä asuvat tai lomailevat, sillä lauantaina kello 14 alkaa Kivijärvi run. Silloin pyörät ajavat letkassa ympäri Kivijärven.

Kivijärvi runin vastuullinen järjestäjä on Luumäen oma pyöräkerho, Boneheads MC.

Tapahtuma-alueella väkeä viihdyttävät bändit, kuten Mala & His Big Irons, Los Bastardos Finlandeses, Hole Pluggers ja Texas Oil.

Löylyä tapahtumaan lyö myös sää: Luumäelle on perjantaina ja lauantaina luvassa 30–31 asteen helle, vasta sunnuntaina hieman hellittää.

Rocklake Picnic 26.–28.6. Luumäen Salpahotellilla ja sen läheisyydessä. Portit avautuvat perjantaina klo 12. Tapahtumaan voi ostaa vuorokauden tai kahden vuorokauden rannekkeita.