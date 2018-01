Lukijalta: Kielitaidon eriytys johtaisi eriarvoisuuteen





Daniel Kaartinen (ps.) kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan (ES 27.1) äänestävänsä kielikokeilun puolesta lasten ja nuorten lautakunnan kokouksessa (6.2), joka päättää osallistuuko Lappeenrannan kaupunki kielikokeiluun. Kielikokeilussa ruotsin kielen sijaan oppilas voi tehdä sitovan päätöksen ja valita toisen kielen ruotsin kielen sijaan. Kaartinen kannustaa ottamaan ”hypyn kohti Suomea, jossa kielipolitiikassa mennään merkittävän enemmistön ja globaalin maailman ehdoilla”.



Kaartisen mielestä ruotsin kielen asemaa Suomessa ei tule siis enää turvata, eikä kielelle ole todellista tarvetta. Olen Kaartisen kanssa eri mieltä. Elämme maassa, jossa toinen kotimainen kieli on ruotsin kieli. Ruotsin kieli on keskeinen Suomessa työmarkkinoilla sekä pohjoismaissa. Meillä on myös ruotsinkielisiä korkeakouluja, jotka ovat mahdollisuus ruotsia opiskeleville, jotka rajautuisivat automaattisesti pois ruotsin kieltä osaamattomilta.



Mikäli lappeenrantalaisten lasten ja nuorten kielitaitoa eriytetään muuhun Suomeen verrattuna, se asettaa heidät eriarvoiseen asemaan. Tulevaisuutta ei voida ennustaa ja siksi lapsille on pidettävät kaikki ovet avoinna. Kielikokeilu edeltäisi Kaartisen kaipaamia lainsäädännöllisiä muutoksia lasten tulevaisuuden kustannuksella. Monilla aloilla on pääsyvaatimuksena ruotsin kielen perusosaaminen. Tämä perusosaaminen on luonnollisinta ja vaivattominta saavuttaa peruskoulussa.



Olen Kaartisen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kielten osaamisen moninaisuus on rikkaus. Kielitaitoa tulee kasvattaa, mutta tätä ei tule tehdä ruotsin kielen kustannuksella. Pohjoismainen yhteistyö on merkittävää meille suomalaisille ja kieli on avain tähän maailmaan. Suomenruotsalaisilla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään. Pitkä hallinnollinen ja kulttuurillinen menneisyys on voimakas Pohjoismaissa, meillä Suomessa erityisesti Ruotsin kanssa. Kieli on yhdistävä voima, johon nivoutuu kulttuuri ja yhteisöllisyys. Vapaa kansainvälinen kielipolitiikka, jota Kaartinen ajaa puolueensa kanssa, voi johtaa seuraavaksi suomen kielen aseman heikkenemiseen.



Kaartisen kannustamalle hypylle ei ole olemassa turvallista laskualustaa. Olen itse kielikokeilua vastaan, sillä lappeenrantalaiset lapset ansaitsevat tasa-arvoiset mahdollisuudet jatko-opinnoilleen ja tulevaisuudelleen.



Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kesk.) Lappeenranta