Itärajan autojen käännytyspulmaan löytyi ratkaisu pikavauhtia – Rahoitusyhtiöiden omistamista suomalaisautoista listat venäläisille

Venäjän uuden tullilain aiheuttama hämmennys itärajalla saataneen nopeasti pois päiväjärjestyksestä.



Ruuhkia raja-asemilla aiheuttanut ongelma on määrä ratkaista niin, että Suomen Tulli kokoaa Venäjän tullille listan niistä rahoitusyhtiöistä, joiden omistamissa autoissa suomalaiskuskit pääsevät autoineen rajan yli maksamatta tullimaksua.



—Venäjän tulli on ehdottanut, että jos se saa ennakkoon tiedot rahoitusyhtiöistä Suomen tullilta, se voi vapauttaa harkintansa mukaan kyseisen yhtiön omistamat autot vakuuden asettamisesta, Tulli kertoi tiedotteessaan tiistaina.



Tullin mukaan halukkaat yhtiöt voivat halutessaan lähettää tulliin kirjallisen suostumuksen sähköpostitse siitä, että niiden omistamat autot voidaan vapauttaa panttivelvollisuudesta.



Tämä tieto pitää lähettää viimeistään 24. syyskuuta eli ensi viikon maanantaina.





Hyvän tahdon ele

Tullin viestintäjohtaja Mika Parkkonen kertoo Tullin lähettäneen jo maanantaina 20 suurimmalle rahoitusyhtiölle kyselyn siitä, haluavatko he vapautua asiakkaidensa autojen panttimaksuvelvoitteesta itärajalla.



Parkkosen mukaan Venäjän federaatio tekee listan saatuaan oman ratkaisunsa siitä, mitkä autot vapautetaan väliaikaisen vakuuden maksamisesta.



Asiaan odotetaan pikaista ratkaisua.



HS:n tietojen mukaan Venäjällä olisi halua ratkaista ongelma hyvän tahdon eleenä ennen kuin Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev tapaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tiistaina.



Viestintäjohtaja Parkkonen kertoo Tullin edustajien käyneen asiasta neuvonpitoa Venäjän suurlähetystön kanssa Tehtaankadulla.



—Heille oli täysi yllätys, että Suomessa on niin paljon rahoitusyhtiön omistamia autoja.



Parkkosen mukaan virallinen luku tällaisista autoista on 400 000.



—He uskoivat palaverissa, että on autoilijan etu, että auto tuodaan takaisin Venäjältä, kun maksuvelvollisuudet ja rikosoikeudelliset vastuut selvitettiin.





Säännön tulkinta johtanut ongelmiin



Venäjän federaation tekemän päätöksen jälkeen vakuusvaade poistuu kyseisten rahoitusyhtiöiden rahoittamilta autoilta

Rahoitusyhtiöt jäävät autojen omistajiksi esimerkiksi erilaisissa leasing-järjestelyissä tai osamaksukaupoissa.

Venäjä otti syyskuun 4. päivänä käyttöön lain, jonka mukaan ulkomaan kansalainen saa tuoda Venäjän alueelle kerrallaan vain yhden omistamansa kulkuneuvon ilman erillistä tullimaksua.

Tämän säännön kirjaimellinen tulkinta on johtanut ongelmiin esimerkiksi omistukseen merkittyjen ajoneuvojen kuljettajille.



Jos tietyn rahoitusyhtiön omistamaksi merkitty auto on jo ylittänyt Venäjän-rajan, ei toinen saman yhtiön omistama auto pääse rajan yli ennen kuin edellinen on palannut takaisin Suomeen – tai maksamalla tullimaksupantin.



Tuhansiin euroihin nousevan panttimaksun on saanut takaisin palatessaan Suomeen, mutta kallis pantti on vaikeuttanut esimerkiksi Venäjällä autoaan tankkaamassa käyvien elämää ja aiheuttanut jonoja raja-asemille.