Imatralaisen yrityksen Makkosen Pumpun ja Panelin mainos lähti syksyllä leviämään laajasti sosiaalisen median eri kanavissa. Ilmoitus on ollut monesti myös Etelä-Saimaassa.

Mainos itsessään oli hyvin yksinkertainen, mutta se herätti hilpeyttä ja hymyä. Mainoksessa on yrittäjä Jari Makkosen kasvot sekä teksti "Ostaisitko tältä mieheltä lämpöpumpun? Moni on ostanut".

Yrittäjä itse ajatteli ennakkoon, että mainos herättää keskustelua, mutta lopulta se on levinnyt paljon laajemmin kuin mitä hän olisi uskaltanut haaveilla.

– En oikein edes tiedä, kuinka paljon se on levinnyt, mutta joka suunnasta olen siitä kuullut. Syksyllä eräs kaveri soitti gallup-haastattelua ja kysyi, olenko se kaveri, jolla oli se mainos, Makkonen kertoo.

Palautetta on tullut monesta muustakin suunnasta, sillä yrittäjä on saanut puheluita ja kehuja mainostoimistoista Helsingistä asti. Ja esimerkiksi Twitterissä mainosta on jakanut tunnettu urheilumyyjä Jarno Kukila sekä urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuori, jolla on yli 120 000 seuraajaa.

– Joku sanoi, että se on vuoden mainos. Ihan sitä en itse lähtisi sanomaan, mutta joku niin sanoi, Makkonen naurahtaa.

"Pitihän minun näyttää, mikä se mies siinä on"

Jari Makkonen kertoo suunnittelevansa omat mainoksensa itse. Niin hän teki myös suositun pumppumainoksen kohdalla, vaikka asettelun hoitikin mainostoimisto.

– Teksti tulee sataprosenttisesti tyhmästä päästäni, yrittäjä kertoo.

Omalla naamalla mainostaminen ei Makkosta jännittänyt: tässä iässä ei jännitä enää mikään, hän sanoo. Oman naamansa hän laittoi mainokseen, sillä hän halusi kokeilla jotain uutta.

– Mietin kokonaisuutta. Siinä kysytään, ostaisitko tältä mieheltä, ja pitihän minun näyttää, mikä se mies siinä on, hän taustoittaa ideaansa.

Makkonen on pyöritellyt kyseistä mainosta mielessä jo useamman vuoden ajan. Aikaisemmin hän ei halunnut mainosta tehdä, sillä omien sanojensa takana pitää pystyä seisomaan.

– Mietin sitä, kun siinä mainitaan, että moni on ostanut. No, moni on jättänyt ostamattakin. Mutta jos olen suurin piirtein 3 000 lämpöpumppua myynyt, niin silloin moni on ostanut, ja pystyn seisomaan sanojeni takana.

Mainos onnistui, mutta ei lisännyt älyttömästi myyntiä

Palaute mainoksesta on ollut niin hyvää, että tukkurit ovat jo ehdottaneet uutta samanlaista mainosta eri tuotteesta: esimerkiksi "ostaisitko tältä mieheltä kaasujääkaapin". Mutta samanlaista mainosta ei ole ainakaan hetkeen luvassa, Makkonen sanoo.

– Tämä mainos on nyt käytetty ja se elää omaa elämäänsä. Jos rupeisin jankuttamaan samaa lausetta joka tuotteella, se menettäisi arvonsa.

Makkosen mukaan mainostaminen ja erityisesti tunnetuksi tekeminen on kallista ja vaikeaa, ja myös onnenkauppaa. Vaikka mainos oli todella onnistunut, ei se ole kamalasti näkynyt myynnissä.

– Toisaalta kauppaa on tehty ja ihmisiä ympäri Suomen ostaa tavaraa nettikaupasta. On sillä varmaan jotain vaikutusta, mutta ei ihan älytöntä, yrittäjä pohtii.