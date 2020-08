Kokkasaaren purkaminen on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on vaelluskalakantojen luonnonmukaisten lisääntymisalueiden ennallistaminen, kertoo Imatran kalastusmestari Tomi Menna.

Kokkasaari Vuoksen alajuoksulla on kokenut kesän aikana silmiinpistävän muodonmuutoksen. Puiden valtaama ja lintujen asuttama saari on parturoitu kaljuksi kasvillisuudesta. Jäljellä on enää kasa kiviä, eivätkä nekään pitkään enää maisemaa rumenna.