Lappeenrannan Karpalokadulla kotiintuloajat ja kakkuvuoat ovat yhteisiä — "Lapset saavat mennä kaikkien jääkaapeille ja kulkea aitapuskien läpi"

Karhuvuoren Karpalokadulla on 13 taloa, joista ensimmäiset rakennettiin vuonna 2002. Naapuruston yhteishenki on kehittynyt vuosien saatossa luonnostaan. Nykyään naapurit ovat niin läheisiä, että heistä on tullut toistensa lasten kummeja.

Naapureiden kesken kaikki on yhteistä Karpalokadulla Lappeenrannan Karhuvuoressa. Kun yhdessä perheessä on juhlat, kaikkia jääkaappeja ja kakkuvuokia saa lainata. Tai kun jonkin talon asukas menee kauppaan, tuo hän sipuleita naapurillekin. Ja jos lapsi teloo jalkansa pihapeleissä, kylmäpussin saa hakea Seppälältä.

— Karpalokadulla asuu samanhenkisiä ihmisiä. Kaikki on vähän sinnepäin, eikä asioita oteta turhan vakavasti. Lapset saavat mennä kaikkien jääkaapeille ja kulkea aitapuskien läpi. Täällä ei tarvitse jännittää, kertoo Niina Seppälä, joka muutti Karpalokadulle viisitoista vuotta sitten talonsa valmistuttua.



Myös Karpalokadulla asustava Paavo-kissa on melkein kuin yhteinen. Harmaakarvaisella kaverilla on lupa kuljeskella kaikilla pihoilla.