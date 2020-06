Parikkalan ja Rautjärven palveluyhtiön perustaminen etenee odotettua hitaammin – Parikkala haluaa selvittää rinnalla toista vaihtoehtoa

Parikkalan ja Rautjärven ruoka-, puhtaus- ja teknisten palvelujen yhtiöittämissuunnitelma etenee.

Molempien kuntien valtuustot hyväksyivät yhtiöittämisen valmistelun jatkamisen maanantaina kokouksissaan.

Valtuustojen päätösten mukaisesti yhtiöittämisen valmistelua jatketaan ja yksityiskohtia tarkennetaan.

Täysin ilman mutkia asia ei silti etene. Parikkalan kunnanvaltuuston päätöksessä edellytetään, että yhtiöittämisen rinnalla tutkitaan myös mahdollisuus sopimuksiin perustuvaan vaihtoehtoon.

Rautjärven kanta yhtiöittämiseen on näin selvempi. Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila sanoo, että lisäselvitykset sopimuspohjaisesta mallista hidastavat yhtiön perustamista. Valmistelun tavoitteena on ollut, että yhtiö aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta.

– Me emme sopimuspohjaisen mallin puolesta ole kovinkaan aktiivisia. Meillä on Parikkalan kunnan kanssa asiaa valmistelevan ohjausryhmän kokous ensi viikolla. Silloin katsotaan, miten asia etenee.

Paljon sovittavaa vielä edessä

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen myöntää, että asia saattaa pitkittyä ja pahimmillaan yhteistyön aloittaminen siirtyy vuodella.

– On totta, että Rautjärvellä on selkeämpi päätös asiasta. Jos jatkoselvittelyt venyvät pitkälle syksyyn, asia voi siirtyä vuodella eteenpäin. Vuodenvaihde on talousarvion valmistelun kannalta hyvä hetki aloittaa, Huuskonen sanoo.

Mikäli yhtiömalliin lopulta päädytään, perustettavalle yhtiölle täytyy jatkossa laatia liiketoimintasuunnitelma.

Sovittavaa on myös osakkuuksien jaosta. Osakassopimuksessa sovitaan kuntien roolista, yhtiön rahoituksesta ja päätöksenteosta sekä muista mahdollisista kuntaomistajien sekä yhtiön välisten suhteiden järjestämisestä.

Jos yhtiö perustetaan, se olisi kunnanhallitusten omistajaohjauksessa. Yhtiön rooli on toimia palvelujen tuottajana.

Tilaajana toimisi Rautjärvellä elinympäristölautakunta ja Parikkalassa elinvoima- ja elinympäristölautakunta.

Säästöjä tulevaisuudessa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL julkaisi viime viikolla tiedotteen, jossa se kyseenalaisti yhtiöittämissuunnitelmaa. Valtuustoja tiedote ei hätkähdyttänyt, sillä jatkovalmistelu hyväksyttiin yksimielisesti.

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mukaan toiminnot pysyvät lähtökohtaisesti entisen kaltaisena, kunhan luotettavia lähipalvelujen tuotteita on saatavilla.

– Näen, että lähituottajien hyödyntäminen voi tulevaisuudessa olla vielä nykyistäkin tehokkaampaa kun kaksi keskuskeittiötä saatetaan yhteisen johdon alle, Huuskonen sanoo.

Henkilöstön osalta eläköityminen luo mahdollisuuden järjestellä toimintaa ilman irtisanomisia.

– Suorat säästöt jäävät alussa vähäisiksi, mutta tehokkuus lisääntyy ja päällekkäinen tekeminen vähentyy. Tulevaisuudessa henkilöstösäästöjä voidaan saada yli kymmenen henkilötyövuoden verran, Anttila arvioi.