Lappeenrantalaiset Henrik Sunde ja Raimo Kokki sekä taipalsaarelainen Vesa Kouvo juoksevat porukalla viikoittain.



Kovakuntoiset eläkeläiset kutsuvat kolmikkoaan pappakerhoksi. Sen filosofiaan kuuluu, että kaveria kannustetaan jaksamaan. Jaettu liikunnan ilo on paras ilo.

— Yhdessä tekeminen on tärkeää. On hyvä, että on joku jolle voi puhua, jos juoksu ei meinaa kulkea, Sunde sanoo.



Kannustus tepsii, sillä juoksua kertyy viikoittain jopa 40—60 kilometriä yhtä pappakerholaista kohden.

Pappakerhon lisäksi Sunde, Kokki ja Kouvo juoksevat Lappeenrannan juoksijoissa. Ryhmästä monet ovat Lappeenrannan Urheilu-Miesten juoksu- ja maratonkoulun kasvatteja, kuten pappakerholaisetkin.



Kolmikko kiittää lappeenrantalaisia juoksijoita yhteisöllisyydestä. Juoksuporukoissa taustalla tai tittelillä ei ole väliä. Lappeenrannan juoksijoiden yhteishenkeä ylläpidetään viikoittain yhteislenkeillä ja yhteisöpalvelu Facebookissa.

— Ennen omaan tuttavapiiriini kuului lähinnä kaukaalaisia, mutta juoksuporukassa olen tutustunut opettajiin, palomiehiin, talonmiehiin ja muihin ihan eri alojen ihmisiin, Sunde sanoo.

Erilaisia reittejä juoksupolulle

Minna Mänttäri Pappakerho kehuu Lappeenrannan rantaraittia huikeaksi lenkkimiljööksi.

Pappakolmikon liikunnalliset taustat ovat erilaiset. Raimo Kokki aloitti juoksuharrastuksen vasta viisikymppisenä maratonkoulussa, kun taas kahdella muulla on kokemuksia lajista jo kouluajoilta.

— Kun täytin viisikymmentä, pohdin, että pitäisikö nyt ostaa moottoripyörä, vaihtaa vaimoa vai aloittaa juoksu. Valitsin juoksun. Ajattelin, että se on turvallisinta, vitsailee Kokki.



Kokin kanssa maratonkoulun aloitti yhtä aikaa perhetuttava Vesa Kouvo, joka sai kipinän juoksuun jo kouluaikana. Vasta maratonkoulun aloitettuaan Kouvo on todella huomannut juoksun terveysvaikutukset.

— Paljon kiloja on matkan varrella karissut, ja nyt on köykäisempi liikkua. Ei ole tarvinnut kuluttaa terveyspalveluita kovin useasti, Kouvo sanoo.



Sunde alkoi juosta nuorena abiturienttina, kun havahtui huonoon kuntoonsa. Ei ollut voimia opiskella enää.

— Rupesin juoksemaan, ja vuodessa hävisi 20 kiloa.



Harrastus jäi armeijan jälkeen, kun elämään tuli opiskelu kiireineen ja rientoineen.

Vuosikymmeniä myöhemmin Sunde alkoi taas hölkätä. Aluksi oli vaikeaa, mutta maratonkoulussa hän hurahti juoksuun uudestaan.



Matkalla ovat auttaneet uudet, juoksun myötä tulleet ystävät.

Maratonit siintävät silmissä

Paitsi ystävät myös tavoitteet pitävät juoksuharrastuksen mielekkäänä. Maratonit ja puolimaratonit ovat vieneet pappakerholaisia eri maihin, joista kauimmainen on Kuuba.

— En saisi itsestäni niin paljon irti, jos ei olisi välitavoitteita. Ei tulisi ehkä lähdettyä juoksemaan marraskuussa lumisateessa, sanoo Sunde, joka on tänä keväänä juossut myös lappeenrantalaisen kestävyysjuoksija Alisa Vainion ohjauksessa.



Kun pappakerho juoksee porukalla, lenkit ovat usein pitkiä ja rauhallisia, 15—25 kilometrin mittaisia.

— Pitkät lenkit ovat sen verran matalatempoisia, että siinä ehtii parantaa maailmaa juostessa, Sunde sanoo.



Pappakerho vakuuttaa, että maailma tosiaan parantuu yhdessä juoksemalla. Murheet ja stressi jäävät lenkkipolulle. Lenkin jälkeen kotiin tullessa maailma on paremmassa kunnossa kuin lähtiessä.



Koskaan ei kaduta, että tulipa lähdettyä, juoksijat summaavat.