Kaakkois-Suomen metsäkeskus kerää kommentteja tulevan metsäohjelman luonnokseen, ilmastoasiat aiempaa enemmän esillä

Suomen metsäkeskus on julkaissut alueellisten metsäohjelmien luonnokset vuosille 2021–2025. Metsäohjelmassa asetetaan tavoitteet metsien käytölle, rahoitukselle ja kehittämiselle.

Luonnoksen valmisteluista vastaa Metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä. Väkevä vertaa metsäohjelmaa tiekarttaan, joka ohjaa metsänkäyttöä maakuntatasolla.

– Iso arvo on sillä, että sen laatimisessa ovat mukana kaikki keskeiset toimintatahot. Silloin kaikilla on yhteinen näkemys siitä, mitä ollaan tavoittelemassa.

Metsäohjelman luonnos on laadittu yhdessä maakunnallisen metsäneuvoston kanssa. Neuvosto muodostuu metsäsektorin eri toimijoiden ja sidosryhmien edustajista, kuten metsänomistajista, metsäteollisuudesta, eri järjestöistä ja koulutusta järjestävistä tahoista. Kansanedustajista neuvostoon osallistuu Niina Malm (sd.).

Kaakossa korostuu metsäteollisuus

Väkevän mukaan luonnoksessa on tuotu aiempaa enemmän esiin ilmastonäkökulmaa sekä sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

– Yhteinen näkemys on, että metsien kasvatus ja puunkäyttö on keino torjua ilmastonmuutosta ja on reitti kestävämpään hyvinvointiin verrattuna siihen, että jatkaisimme fossiilitalouden kasvua, Väkevä sanoo.

Kaakkois-Suomen metsäohjelmassa korostuu edelleen alueen merkittävä metsäteollisuuden keskittymä. Puuta käytetään paikallisesti paljon raaka-aineena, ja esimerkiksi kuitupuuta on hakattu yli laskennallisen ylläpidettävän tason.

– Meidän pitääkin kaakossa panostaa entistä enemmän siihen, että metsien kasvukyky pysyy ylhäällä, ja nostaa sitä vielä ylöspäin nykyisestä hyvän metsänhoidon keinoin.

Metsän kasvua ja terveyttä lisäisivät Väkevän mukaan ikääntyneiden metsien uudistaminen ajoissa, jalostetut taimet, taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennukset sekä ravinnetalouden hoito.

Kommentit elokuun loppuun mennessä

Kaakkois-Suomen metsäohjelma on lausuntokierroksella elokuun loppuun saakka. Luonnosta voi kommentoida metsäkeskuksen verkkosivuilla. Joitain palautteita Väkevälle on jo tullut, mutta hän ei ole vielä ehtinyt niihin perehtyä.

– Syyskuun 21. päivä meillä on Kaakkois-Suomen metsäneuvoston kokous, jossa kommentit käydään läpi ja päätetään metsäohjelman sisällöstä. Sen jälkeen ohjelma on valmis, kun neuvosto on sen hyväksynyt.

Kiveen hakattua ohjelmasta ei tule.

– On hyvä tunnistaa, että maailma muuttuu ja uusia tarpeita tulee. Sillä asenteella menemme eteenpäin, että ohjelman sisältöä voi tarpeen tullen muuttaa tai tavoitteita suunnata uudestaan.